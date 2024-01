Terra Amara Anticipazioni 19 gennaio 2024: Zuleyha ha deciso, divorzierà da Demir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 19 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Saniye vede Betul e Sermin litigare, Zuleyha, ha preso una decisione definitiva in merito al proprio matrimonio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 gennaio 2024, alle 14:10, Zuleyha va a pranzo fuori con Hakan per parlare della nave che è affondata, e per confessargli di volere il divorzio da Demir. Intanto, Betul si arrabbia con Sermin perché ha utilizzato i soldi che era riuscita a frodare all'azienda per comprare un'automobile. Saniye assiste alla loro lite e comincia a farsi qualche domanda. Dopodiché, l'Altun incontra l'avvocato Hayati e gli dice di aver deciso di procedere con il divorzio da Demir. Benché sia piuttosto titubante, alla fine l'uomo accetta di accontentarla. In un secondo momento, a Villa Yaman, Lutfiye e Sermin leggono sul giornale l'annuncio della giovane in cui dichiara ufficialmente di aver scelto di porre fine al vincolo matrimoniale con il marito...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha confida ad Hakan che divorzierà da Demir!

Il loro viaggio ad Izmir ha permesso al Gusumoglu di rendersi conto di quanto la signora sia magnanima. Pertanto, l'imprenditore capisce che sia il caso di fare dietrofront. Dato che non è giusto che Zuleyha paghi per le malefatte del marito, Hakan chiede ad Abdulkadir di non portare a termine il loro piano. Tuttavia, quest'ultimo non ha la minima intenzione di dargli ascolto, tanto che, alla fine, la nave dell'azienda Yaman affonda ed il carico viene perduto per sempre. In un secondo momento, l'ex sarta esce a pranzo fuori con il socio, perché ha bisogno di parlargli. Oltre a confidargli che è rammaricata per quanto accaduto con la nave che è affondata, l'Altun confida ad Hakan che è pronta a divorziare dallo Yaman!

Terra Amara Anticipazioni: Betul rimprovera Sermin!

Betul è inferocita. La giovane ha appena scoperto che Sermin ha utilizzato i soldi che era riuscita a rubare all'azienda Yaman per comprare un'automobile americana decisamente molto costosa. La madre è fiera del proprio acquisto, poiché è felice di poter sfrecciare a bordo di un veicolo che attiri tanto l'attenzione, ma Betul non le lascia scampo: deve restituirlo immediatamente al concessionario. Le due hanno una lite piuttosto accesa, che non passa inosservata a Saniye. Quest'ultima le osserva ed ascolta, e comincia a sospettare ancor di più di entrambe...

Zuleyha incontra l'avvocato Hayati, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 19 gennaio 2024

La signora ha preso una drastica decisione, e, come ha lasciato intendere al socio, non ha la minima intenzione di tornare sui propri passi. Zuleyha incontra l'avvocato Hayati e gli fa sapere di essere giunta ad una conclusione: vuole procedere con il divorzio dal consorte. Benché sia piuttosto titubante, alla fine l'uomo si vede costretto ad accettare di accontentarla. Poco dopo, a Villa Yaman, Lutfiye e Sermin leggono sul giornale l'annuncio della giovane in cui dichiara ufficialmente di aver scelto di porre fine al vincolo matrimoniale con Demir...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 15 al 21 gennaio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.