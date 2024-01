Terra Amara Anticipazioni 16 gennaio 2024: Lutfiye in ansia per Zuleyha!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 16 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Sermin sfreccia a bordo della sua nuova automobile, Lutfiye è preoccupata per Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 gennaio 2024, alle 14:10, Sermin acquista un'automobile americana di lusso, e non lo dice a nessuno. Soltanto Fusun ne è al corrente. Così, quando la vedono sfrecciare a bordo del nuovo veicolo, restano tutti a bocca aperta. Lutfiye e Saniye, invece, sospettano di lei. Intanto, la prima viene a sapere che Zuleyha è partita per Izmir, e comincia a preoccuparsi, nonostante la moglie di Gaffur tenti di rasserenarla. Poco dopo, sarà proprio la signora a chiamare Lutfiye per tranquillizzarla: sta bene ed è in compagnia di Hakan, che ha deciso di accompagnarla in questo viaggio...

Terra Amara Anticipazioni: Sermin sfreccia su una lussuosa auto nuova di zecca!

Sermin, senza che nessuno lo sapesse, fatta eccezione per Fusun, ha appena acquistato un'automobile americana che non passerà di certo inosservata. La donna è a bordo del veicolo di lusso, e mentre sfreccia tutti la guardano con stupore. Sermin non desiderava altro, voleva proprio attirare l'attenzione, e che chiunque l'ammirasse. D'altra parte, c'è qualcuno che, invece, la guarderà con sospetto. Lutfiye e Saniye, vedendola alla guida di un'auto del genere, non possono fare a meno di domandarsi dov'è che la bionda abbia trovato una cifra simile per permettersi un mezzo simile...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha vuole indagare su Hulya...

Zuleyha è un fascio di nervi. Ora, la giovane non è più soltanto in tensione perché non ha più notizie di Demir, bensì anche perché è venuta a sapere lo scabroso segreto di quest'ultimo. A quanto pare, lo Yaman, prima di sposarla e prima di sposare Filiz, la prima moglie, ebbe una relazione amorosa con una ragazza di nome Hulya; quando lui la lasciò per Filiz, lei, disperata, tentò il suicidio gettandosi dal quarto piano. Da quel momento, Hulya vive su di una sedia a rotelle, e si è chiusa in un rigoroso mutismo...

Lutfiye preoccupata per Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 16 gennaio 2024

L'Altun vuole andare fino a fondo a questa triste storia: pretende di sapere se è vero che Demir spinse l'ex fidanzata a suicidarsi, lasciandola impietosamente. Per tale ragione, l'ex sarta si è messa in viaggio verso Izmir, dove vive tale Hulya. Quando Lutfiye scopre che Zuleyha è partita, non può fare a meno di preoccuparsi per lei. A nulla serviranno le rassicurazione di Saniye, la donna continuerà ad essere in pensiero. Tuttavia, Lutfiye sta ricevere una telefonata tranquillizzante proprio dall'Altun, la quale le assicura di stare bene, e di non essere sola: Hakan l'ha accompagnata.

