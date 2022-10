Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 15 Ottobre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il laureato, Ordinary love, Pane e tulipani, L'era glaciale 3, La leggenda degli uomini straordinari, Hangman - Il gioco dell'impiccato, L'Uomo di Neve. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Ballando con le Stelle, Blue Bloods, Sapiens - Un solo pianeta, Tu si que vales.

Tutti i Film questa sera in TV:

Ordinary love - Un amore come tanti , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : film drammatico del 2019 di Lisa Barros D'Sa e Glenn Leyburn, con Liam Neeson e Lesley Manville.

, il in onda : film animazione, commedia, avventura del 2009 di Carlos Saldanha, con le voci italiane di Leo Gullotta, Claudio Bisio, Pino Insegno, Massimo Giuliani, Francesco Pezzulli, Roberta Lanfranchi e Lee Ryan. La leggenda degli uomini straordinari, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8: film azione del 2003 di Stephen Norrington, con Sean Connery, Naseeruddin Shah, Peta Wilson, Tony Curran, Stuart Townsend, Shane West, Jason Flemyng, Richard Roxburgh, Max Ryan, Tom Goodman-Hill, Joel Kirby, Marek Vasut, Robert Orr, Robert Goodman e David Hemmings.

Hangman - Il gioco dell'impiccato , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico, thriller del 2017 di Johnny Martin, con Al Pacino, Karl Urban, Brittany Snow, Sarah Shahi, Joe Anderson, Michael Papajohn, Odessa Rae e Steve Coulter.

, il in onda : film azione, avventura, thriller del 1996 di Stuart Baird, con Kurt Russell, Steven Seagal, Halle Berry, Whip Hubley, John Leguizamo, Joe Morton, Oliver Platt, David Suchet e B.D. Wong. Asterix e il segreto della pozione magica , il film in onda stasera in tv alle 21.05 su Rai Gulp : film animazione, avventura del 2018 di Louis Clichy e Alexandre Astier, con le voci originali di Christian Clavier e Guillaume Briat.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: