Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 10 Marzo 2022

Film Stasera in TV: Animali Fantastici e dove trovarli, Il Vegetale, Il caso Collini, Ted Bundy - Fascino Criminale, The Accountant, Il giardino di limoni. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: DOC - Nelle tue mani 2, Grande Fratello Vip, PiazzaPulita, Calcio, UEFA Europa League: Atalanta-Bayer Leverkusen.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 10 Marzo 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Animali Fantastici e dove trovarli, Il Vegetale, Il caso Collini, Ted Bundy - Fascino Criminale, The Accountant, Il giardino di limoni, Attacco al Potere - Olympus Has Fallen, Regole d'onore, Danni collaterali, Di nuovo in gioco, Baywatch, Risvegli, Zucchero, miele e peperoncino, Yes Man.

Tutti i Film questa sera in TV:

Animali Fantastici e dove trovarli , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film avventura, fantasy del 2016 di David Yates, con Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Samantha Morton, Ron Perlman, Jon Voight, Carmen Ejogo, Zoë Kravitz, Gemma Chan, Christine Marzano e Lucie Pohl.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

