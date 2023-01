Stasera in TV: Film e Programmi da vedere Oggi, 6 Gennaio 2023

Anticipazioni TV

Stasera in TV, venerdì 6 gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV, completa ma di semplice e veloce consultazione, con i Migliori Film, i Programmi e le Serie TV in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film, i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, venerdì 6 gennaio 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro.

Tra i film da non perdere vi consigliamo: La Befana vien di notte con Paola Cortellesi su Rai 2, Il Giorno più bello del Mondo di e con Alessandro Siani su Canale 5, il cinecomic di Zack Snyder Batman v Superman: Dawn of Justice con Ben Affleck e Henry Cavill su Italia 1, lo "spielberghiano" Super 8 di JJ Abrams su TV8 e Nureyev - The White Crow, il film biografico di Ralph Fiennes dedicato al leggendario ballerino russo in onda su Rai 5.

Tra i programmi da vedere vi segnaliamo: Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia 2023, condotto da Amadeus, con l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria su Rai 1, la prima volta insieme sullo schermo di Benigni, Nuti, Troisi e Verdone nel documentario I Magnifici 4 della Risata in onda su Rai 3, Storie di un Regno, lo spciale sulla Famiglia Reale inglese in onda dalle 21.15 su La7, e il meglio degli spettacoli di Maurizio Crozza con I migliori Fratelli di Crozza in prima serata su Nove.

I Migliori Film Stasera in TV, venerdì 6 gennaio 2023

La Befana vien di notte - in onda alle 21.20 su Rai 2

(Commedia, 2018, durata: 98 Min)

Un film di Michele Soavi, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Fausto Sciarappa, Diego Delpiano, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Robert Ganea, Cloe Romagnoli, Francesco Mura, Giovanni Calcagno e Luca Avagliano.



La Befana vien di notte: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Befana vien di notte: Il film racconta la storia di Paola, una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent'anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia...

Il Giorno più bello del Mondo - in onda alle 21.20 su Canale 5

(Commedia, 2019, durata: 104 Min)

Un film di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Stefano Pesce, Leigh Gill, Jun Ichikawa e Nicola Rignanese.



Il Giorno più bello del Mondo: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Giorno più bello del Mondo: È la storia di Arturo Meraviglia, piccolo impresario teatrale ormai sull'orlo del fallimento. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di sanare i suoi debiti, ma l'eredità non è la cifra astronomica che lui crede, bensì due bambini, Rebecca e Gioele. Sconfortato, Arturo inizia la convivenza burrascosa con i due, ma un giorno scopre che Gioele ha un potere straordinario: è in grado di fare magie...

Batman v Superman: Dawn of Justice - in onda alle 21.20 su Italia 1

(Azione, Avventura, Fantascienza, 2016, durata: 151 Min)

Un film di Zack Snyder, con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane, Laurence Fishburne, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Holly Hunter, Tao Okamoto, Ray Fisher, Michael Shannon, Jason Momoa, Jeffrey Dean Morgan e Scoot McNairy,.



Batman v Superman: Dawn of Justice: Il trailer italiano ufficiale finale - HD



Trama del Film Batman v Superman: Dawn of Justice: Dopo aver sconfitto il generale Zod e aver salvato il pianeta terra, Superman ha diviso l’opinione pubblica. Tra coloro che vedono il kryptoniano come una minaccia c'è Batman, il giustiziere con la maschera da pipistrello che da più di vent'anni combatte contro la criminalità di Gotham. Anche Lex Luthor, a capo della LexCorp, vorrebbe contenere la forza di Superman...

Super 8 - in onda alle 21.30 su TV8

(Avventura, Fantascienza, 2011, durata: 112 Min)

Un film di J.J. Abrams, con Joel Courtney, Elle Fanning, Kyle Chandler, Riley Griffiths, Gabriel Basso, Ryan Lee, Zach Mills, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Ron Eldard, AJ Michalka, Britt Flatmo, Glynn Turman e Noah Emmerich.



Super 8: Il full trailer italiano del film di J.J. Abrams



Trama del Film Super 8: La vita del quattordicenne Joe Lamb è sconvolta dalla tragica morte della madre, deceduta a causa di un incidente sul lavoro. Il padre del ragazzo, il vice-sceriffo Jackson Lamb, anche lui sconvolto dal dolore e accusa Louis Dainard di essere il responsabile dell’incidente mortale. Quella sera, infatti, la madre di Joe avrebbe preso il posto di Louis poiché troppo ubriaco per poter lavorare. Quattro mesi più tardi, Joe è coinvolto dall’amico Charles Kaznyk nella realizzazione di una pellicola horror amatoriale, dal titolo 'Super 8'. Sebbene l’amico abbia assegnato il ruolo della protagonista ad Alice Dainard, compagnia che suo padre gli ha severamente proibito di frequentare, Joe intende prendere parte al progetto. A notte fonda, i ragazzi si incontrano nella location stabilita...

Nureyev - The White Crow - in onda alle 21.15 su Rai 5

(Biografico, Drammatico, 2018, durata: 122 Min)

Un film di Ralph Fiennes, con Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Aleksej Morozov, Raphael Personnaz, Olivier Rabourdin, Louis Hofmann, Sergei Polunin e Yves Heck.



Nureyev - The White Crow: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Nureyev - The White Crow: Il film segue la vita del leggendario ballerino Rudolf Nureyev, dell'infanzia sofferta nella gelida città sovietica di Ufa, fino a divenire ballerino nella scuola che ha frequentato a Leningrado. Incontenibile e ribelle, a soli 22 anni fa parte della rinomata Kirov Ballet Company, con la quale va a Parigi nel 1961, nel suo primo viaggio al di fuori dell’Unione Sovietica. Gli ufficiali del KGB, però, lo marcano stretto, diffidando enormemente del suo comportamento anticonformista...

