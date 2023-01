Stasera in TV: Film e Programmi da vedere Oggi, 5 Gennaio 2023

Anticipazioni TV

Stasera in TV, giovedì 5 gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV, completa ma di semplice e veloce consultazione, con migliori film, i Programmi e le Serie TV in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i migliori film, i Programmi di intrattenimento e di approdonfimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, giovedì 5 gennaio 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro.

Tra i film da non perdere vi consigliamo: Cenerentola su Rai 1, Blade Runner 2049 su Rai Movie, I Goonies su TwentySeven e D.N.A. - Decisamente non adatti su TV8.

Tra i programmi da vedere vi segnaliamo: la serata concerto Elisa with Dardust: An Intimate Night su Rai 2, Maria Teresa - L'apice del potere su Rai 3, Il Celeste - Roberto Formigoni in prima visione su Nove e Lady Sapiens su Rai Storia.

I Migliori Film Stasera in TV

Cenerentola - in onda alle 21.20 su Rai 1

(Family, Sentimentale, Commedia, Fantasy, Drammatico, 2010, durata: 112 Min)

Un film di Kenneth Branagh, con Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård, Sophie McShera, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Nonso Anozie, Rob Brydon, Eloise Webb e Laurie Calvert.



Cenerentola: Il Trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Cenerentola: La protagonista della vicenda è Ella, dolce e altruista figlia di un mercante di tessuti, rimasta orfana di madre in tenera età. Sperando di creare una nuova armonia familiare, il padre di Ella sposa la vedova Lady Tremaine. L’elegante e algida donna e le sgraziate figlie Anastasia e Genoveffa approfittano della morte del capofamiglia per prendere pieno possesso dell’eredità. Ancora scioccata e triste, Ella si trova ad essere considerata una vera e propria domestica, rinominata Cenerentola.

Nonostante la ragazza reagisca positivamente ai continui soprusi, un giorno ha un crollo e cerca conforto nel bosco.

Qui la ragazza si imbatte in Kit...

Blade Runner 2049 - in onda alle 21.10 su Rai Movie

(Fantascienza, Thriller, 2017, durata: 152 Min)

Un film di Denis Villeneuve, conRyan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis e Dave Bautista.



Blade Runner 2049: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Blade Runner 2049: Sono trascorsi trent'anni dai fatti accaduti nel film originale, diretto nel 1982 da Ridley Scott.

Dopo una serie di violente rivolte avvenute nel 2020, i replicanti prodotti dalla Tyrell sono stati messi al bando. Nello stesso anno, un grande black out che ha distrutto quasi completamente ogni dato digitale del pianeta, e gravi cambiamenti climatici hanno dato il via a una stagione di carestie, cui si è sopravvissuti solo grazie alle colture sintetiche della Wallace, una società con a capo il misterioso Neander Wallace che - grazie a quei profitti - ha poi ha acquisito anche le tecnologie della Tyrell, sviluppando così una nuova serie di replicanti completamente ubbidienti all'uomo e dalla longevità indefinita. Nel 2049 a Los Angeles regna quindi un ordine apparente: o almeno fino quando l'Agente K, uno dei Blade Runner incaricati di ritirare i vecchi modelli che ancora vivono in clandestinità, fa una strana scoperta...

I Goonies - in onda alle 21.10 su TwentySeven

(Avventura, Fantasy, 1985, durata: 111 Min)

Un film di Richard Donner, conSean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, John Matuszak, Robert Davi e Joe Pantoliano.



I Goonies: Il Trailer Italiano Ufficiale della versione rimasterizzata del Film - HD



Trama del Film I Goonies: Di fronte alla minaccia di perdere le loro case a Goon Docks, in Oregon, a causa di due imprenditori che intendono comprare l'intera area per costruire un campo da golf, un gruppo di bambini che si definiscono "i Goonies" si riuniscono per un ultimo fine settimana insieme. Tra i Goonies ci sono l'ottimista Mikey Walsh, suo fratello maggiore Brandon, l'inventivo Data, il loquace Mouth e il ghiottone Chunk.

Curiosando nella soffitta di Mikey, si imbattono in una vecchia mappa che sembra condurre al tesoro del famoso pirata Willy l'Orbo, situato da qualche parte nelle vicinanze di Goon Docks. I bambini decidono di seguire la mappa nella speranza che il tesoro possa evitargli lo sfratto...

D.N.A. - Decisamente non adatti - in onda alle 21.30 su TV8

(Commedia, 2020, durata: 84 Min)

Un film di Lill e Greg, conLillo, Greg, Anna Foglietta, Simone Colombari, Stefano De Sando, Alessio Di Domenicantonio, Federico Jahier, Karl Kranz, Marco Marzocca, Fabrizio Sabatucci, Gianni Fantoni e Emanuele Salce.



D.N.A. - Decisamente non adatti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film D.N.A. - Decisamente non adatti: Due ex compagni di scuola ai tempi delle elementari si rivedono dopo molti anni.

I due, diversi in tutto, hanno però una cosa in comune: sono entrambi insoddisfatti e desiderosi di migliorare le loro esistenze.

Decidono così di sottoporsi a un esperimento scientifico che permetta loro di scambiarsi il codice genetico e, sperabilmente, anche lo stile di vita. Un nuovo stile di vita a cui sembrano Decisamente Non Adatti...

