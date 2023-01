Stasera in TV: Film e Programmi da vedere Martedì 10 Gennaio 2023

Anticipazioni TV

Stasera in TV, martedì 10 gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film, i Programmi e le Serie TV in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film, i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, martedì 10 gennaio 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro.



Tra i film da non perdere vi consigliamo: Under Suspicion alle 21.10 su Rai Movie, un film thriller del 2000 remake del classico francese Guardato a vista, dove Morgan Freeman e Gene Hackman riprendono i ruoli che erano stati di Lino Ventura e Michel Serrault. Se cercate un film per tutta la famiglia, la scelta giusta è quella di Qua la zampa! il film di Lasse Hallström con Dennis Quaid e la voce italiana di Gerry Scotti, in onda alle 21.10 su TwentySeven. Alle 21 su Iris è previsto Corvo Rosso non avrai il mio scalpo, il western di inizio anni 70 diretto da Sydney Pollack con Robert Redford. Per gli amanti del cinema francese impegnato socialmente alla "Guediguian", l'appuntamento è alle 21.15 su Rai 5 con Una volta nella vita. Spazio al thriller e all'azione con The November Man, il film di Roger Donaldson, con Pierce Brosnan e Olga Kurylenko, alle 21.25 su Nove.



Tra i programmi da vedere vi segnaliamo: Il secondo appuntamento con la miniserie in quattro puntate Il Nostro Generale, con Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa, in prima serata su Rai 1. Alessia Marcuzzi torna alla Rai con Boomerissima, un nuovo programma a metà tra varietà e game-show, che prende via stasera alle 21.20 su Rai 2. Per chi è interessato ad approfondire argomenti di politica e attualità la scelta è tripla con Cartabianca su Rai 3, Fuori dal Coro su Rete 4 e Di martedì su La7. Per gli appassionati di calcio l'appuntamento è invece alle 21 su Canale 5 con la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia Inter-Parma. Su Italia 1 alle 21.15 tornano le inchieste de Le Iene.

I Migliori Film Stasera in TV, martedì 10 gennaio 2023

Under Suspicion - alle 21.10 su Rai Movie

(Thriller, 2000, durata: 110 Min)

Un film di Stephen Hopkins, con Gene Hackman, Morgan Freeman, Monica Bellucci, Thomas Jane, Nydia Caro, Miguel Ángel Suárez, Pablo Cunqueiro, Isabel Algaze, Jacqueline Duprey, Luis Caballero, Patricia Beato, Sahyly Yamile e Hector Travieso.



Trama del Film Under Suspicion: San Juan, Porto Rico. Mentre la città sudamericana sta celebrando la festa di San Sebastian, il capitano del comando di polizia Victor Benezet chiama a interrogatorio il facoltoso avvocato Henry Hearst. L’uomo è infatti sospettato di essere il responsabile della violenta morte di due bambine.

Durante il lungo colloquio notturno alla stazione di polizia, emergono dettagli che sembrano incastrare il ricco Hearst, il quale però sembra non voler cedere alle domande incalzanti di Benezet

Qua La Zampa! - alle 21.10 su TwentySeven

(Commedia, Drammatico, Family, 2017, durata: 120 Min)

Un film di Lasse Hallström, con Dennis Quaid, Gerry Scotti (voce italiana di Bailey), Britt Robertson, Josh Gad, Peggy Lipton, Michael Bofshever, Gabrielle Rose, Logan Miller, Juliet Rylance, Pooch Hall, Luke Kirby, John Ortiz, K.J. Apa e Kirby Howell-Baptiste.



Trama del Film Qua La Zampa!: Bailey è un golden retriever che, dopo diverse reincarnazioni, cerca ancora di trovare il senso della sua vita. Tutto ha inizio un giorno quando il cucciolo, originariamente un meticcio, viene portato via dai suoi fratelli per mano degli accalappiacani e soppresso.

La sua anima si reincarna in un Red Retriever in fuga dall'allevamento in cui si trova, per finire nelle mani di due spazzini, che prima vogliono venderlo e poi lo dimenticano nel furgoncino mentre vanno in un locare a ubriacarsi. Il cagnolino respira a malapena e quando pensa di non resistere più nel retro della vettura, viene tratto in salvo da Elizabeth (Juliet Rylance) e da suo figlio di otto anni, Ethan.

Dopo averlo adottato e chiamato Bailey, il cucciolo è fortemente convinto che il suo scopo nella vita sia stare al fianco del suo nuovo padrone...

Corvo Rosso non avrai il mio scalpo - alle 21 su Iris

(Western, 1972, durata: 110 Min)

Un film di Sydney Pollack, con Robert Redford, Will Geer, Delle Bolton, Josh Albee, Stefan Gierasch, Matt Clark, Paul Benedict, Allyn Ann McLerie, Joaquín Martínez e Charles Tyner.



Trama del Film Corvo Rosso non avrai il mio scalpo: Stanco della vita sociale, Jeremiah Johnson cerca rifugio sulle Montagne Rocciose, nel Colorado (siamo intorno al 1840). Bear Claw, un simpatico vecchio cacciatore che vive sulle Montagne, gli impartisce i primi rudimenti per la sopravvivenza. Nel corso delle sue esplorazioni, Jeremiah incontra una donna diventata pazza dopo aver assistito al massacro dalla sua famiglia...

Una volta nella vita - alle 21.15 su Rai 5

(Drammatico, 2014, durata: 105 Min)

Un film di Marie-Castille Mention-Schaar, con Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant e Geneviève Mnich.



Trama del Film Una volta nella vita: La vicenda, basata su eventi reali, si svolge nel 2008 a Créteil, nella banlieue sud-est di Parigi. Il liceo “Léon Blum” rappresenta una sfida per qualsiasi docente. Gli studenti, appartenenti a diverse etnie e confessioni religiose, provengono da situazioni difficili, che si riflettono sulla condotta e sul rendimento scolastico. Molti insegnanti considerano i loro alunni irrecuperabili, ma non la professoressa Anne Gueguen, l’insegnante di storia e geografia della classe Seconda A, che è riuscita a guadagnarsi il rispetto e l’attenzione dei suoi ragazzi dimostrandogli fiducia...

The November Man - alle 21.25 su Nove

(Thriller, Azione, 2014, durata: 108 Min)

Un film di Roger Donaldson, con Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey, Bill Smitrovich, Will Patton, Eliza Taylor, Lazar Ristovski, Caterina Scorsone e Patrick Kennedy.



Trama del Film The November Man: Il film segue le vicende di Peter Deveraux, un ex agente di punta dell’Intelligence americana. L’uomo sta vivendo in Svizzera in tutta tranquillità quando gli viene domandato di sospendere il suo ritiro per compiere un’ultima, importantissima missione.

L’ex agente si ritrova per le mani la protezione di una importante testimone, Alice Fournier, che potrebbe svelare il passato non proprio pulito di uno dei candidati per la presidenza degli Stati Uniti..

