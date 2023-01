Il nostro generale, la storia di un uomo che non ha mai vissuto un giorno di pace

Anticipazioni TV

Sergio Castellitto ha presentato la fiction di Rai 1 Il nostro generale in cui interpreta Carlo Alberto dalla Chiesa. Insieme a lui regista, produttori e la famiglia dell’uomo dello stato che lottò contro la mafia e il terrorismo brigatista.

“È una guerra”. Una frase diventata celebre, pronunciata dal generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, prendendo atto dell’irrompere nella vita sociale del nostro paese del terrorismo delle Brigate rosse fra il 1973 il 1974. Una frase che viene pronunciata nella serie Il nostro generale, che potremmo definire fiction, ma che il protagonista, Sergio Castellitto, ci tiene a definire “film”. Lo ha ricordato incontrando la stampa, insieme alla nutrita delegazione di produttori, dirigenti RAI, attori, registi e due dei tre figli del generale, Nando e Rita dalla Chiesa.

Il nostro generale è una coproduzione Rai Fiction e Stand by me. Una serie di Lucio Pellegrini, che l’ha diretta insieme ad Andrea Jublin, prodotta da Simona Ercolani, scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore, con Sergio Castellitto nei panni del generale dalla Chiesa, insieme a Teresa Saponangelo e Antonio Folletto. La fiction andrà in onda in quattro prime serate su RAI 1, il 9, 10, 16 e 17 gennaio, dopo che i primi due episodi sono stati presentati allo scorso Torino Film Festival. A quarant’anni dalla sua uccisione, viene raccontata una figura di servitore dello stato, e il nucleo antiterrorismo da lui creato e guidato. “La consideriamo una serie evento”, ha tenuto a precisare la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, “la storia di un uomo che ha anteposto il Paese alla propria vita, con autorevolezza, generosità e coraggio, che aveva già vissuto un periodo di lotte civili come la resistenza”.

Grazie allo studio di atti pubblici e alle testimonianze del nucleo di giovani carabinieri della “squadra” di dalla Chiesa, “abbiamo cercato di rendere semplice la complessità”, ha detto Monica Zapelli, sceneggiatrice della serie insieme a Peppe Fiore. “Una vicenda, quella del Generale, con un senso della patria fortissimo, che trae radici dalla resistenza e si sviluppa attraverso due fenomeni pieni di zone oscure ancora oggi come la mafia e il terrorismo. Con la drammaturgia abbiamo umanizzato e semplificato un uomo dello stato capace di un approccio sociologico alle Brigate rosse, di inserire strumenti informatici di enorme modernità nella lotta al terrorismo, dando fiducia alle persone che lo circondavano. Diceva: voi non abbiate paura di prendere delle decisioni, sarò io ad assumerne le responsabilità. Li fece sempre sentire al suo fianco”.

Sergio Castellitto ha parlato dello studio per preparare questo personaggio molto particolare, nonostante sia per lui sempre più difficile con gli anni parlare dei ruoli che interpreta. “Ho passato alcune ore con Rita dalla Chiesa che mi ha raccontato cose intime e familiari molto preziose. Ho cercato di superare il problema della performance - dopo tanti anni mi interessa relativamente - e raccontare una storia. È un film di cui ho nostalgia, e questo è sempre un buon segno. Ci sono passaggi molto delicati, come la sua relazione con la seconda moglie, dopo la morte di Dora, o quella con il gruppo di ragazzi carabinieri, di cui diventa padre e tutore. Il processo di storicizzazione di uomini della statura di Dalla Chiesa è impossibile, l’inchiesta è ancora aperta, il dolore della carne ancora vivo. Io in quegli anni era un ragazzo di 30 anni all’Accademia d’arte drammatica. Rispetto ad altri persi nei rivoli dell’ideologia ci hanno salvati Cechov e Shakespeare.

Nei quattro film da 90 minuti, Il nostro generale mette in evidenza l’intimità e l’umanità della persona, oltre alla personalità dell’uomo di stato. Come ricorda Castellitto, “ha vissuto tutta la vita con l’uniforme addosso eppure è stato un uomo di pace. Come disse lui, ‘Ho vissuto tutta la vita in guerra non un giorno pace vera’. Un uomo legato a sentimenti che oggi, di fronte ai trolley dei parlamentari europei, scolorano: abnegazione, senso del dovere. Per me è stato un faro il suo sottolineare come 'certe cose si fanno per continuare a guardare in faccia i propri figli'. Non sé stessi, ma il futuro. Il presente serve a costruire il futuro, il fatto che questa meravigliosa esistenza possa avere un senso anche dopo di noi. Per me è stato un elemento intimo formidabile”.

Un attenzione all’umanità del personaggio centrale anche per il regista, Lucio Pellegrini. “La cosa che mi ha più colpito”, ha detto, “sono stati i momenti intimi e la possibilità di raccontare dieci anni di una guerra civile vissuta da tanti di noi, restituire quella sensazione di paura che io, all’epoca bambino, ricordo ancora bene. Allo stesso tempo, parlando con Rita e gli ex ragazzi del nucleo ho percepito una forte umanità. Un approccio emozionale intenso che spero si percepisca nella serie”.

Una Rita dalla Chiesa emozionata, consulente e testimone molto presente nell’aiutare la preparazione di questo ritratto del padre, ha ricordato il grande amore che lo legava alla madre. “Era molto presente con noi figli, con mia madre poteva non esserci per impegni istituzione ma era sempre presente, era innamoratissimo di lei. Hanno vissuto un grandissimo amore. Si sono conosciuti quando lei aveva 15 anni e lui 18. Era la cassaforte di mio padre, gli raccontava qualunque suo dubbio o certezza e mamma incamerava tutto ma con noi non ne parlava. Lui sapeva di potersi fidare di lei ciecamente. Lei ha costruito intorno a sé un mondo di sicurezze e affetti rappresentato dal marito e da noi tre figli. Ricordo come ci spingeva alla lealtà e al rispetto nei confronti di chiunque, la trasparenza nelle sue azioni e l’amore infinito per questi carabinieri del nucleo che per lui erano veramente dei figli. Anche con Patrizio Peci, brigatista pentito che voleva parlare solo con lui, instaurò un rapporto da padre e figlio. Lo vorrei incontrare per capire anche io e, vi sembrerà strano, per ringraziare un ragazzo che comunque si è fidato di mio padre in un momento di grande paura e tensione sociale. Erano ragazzi come quelli del nucleo che li combattevano, ma avevano scelto il modo sbagliato. La democrazia non può mai essere affossata, dovrebbe sempre essere il nostro minimo comune denominatore. Io in questa serie ho visto amore, emozione, passione, la domanda 'chi erano questi ragazzi e perché dovevano vivere senza un nome e un cognome?'. Ancora oggi li conosco con i soprannomi. Avevano dovuto abbandonare fidanzate e famiglie, se si innamoravano scappavano. Finalmente Il nostro generale ha dato importanza a loro. Ringrazio tutti quanti. Mi avete ricostruito una famiglia intorno”.