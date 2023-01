Stasera in TV: Film e Programmi da vedere Mercoledì 11 Gennaio 2023

Anticipazioni TV

Stasera in TV, mercoledì 11 gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film, i Programmi e le Serie TV in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film, i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, mercoledì 11 gennaio 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro.



Tra i film da non perdere vi consigliamo: Per gli amanti delle atmosfere noir e del mondo degli investigatori privati degli anni 50, l'appuntamento è alle 21 su Iris con Motherless Brooklyn: I Segreti di una Città, il film del 2019 diretto e interpretato da Edward Norton, affiancato nel cast da Bruce Willis e Bobby Cannavale. Di tutt'altro genere, e sicuramente più adatto a un pubblico amante delle commedie francesi che più francesi non potrebbero essere, è il film previsto in onda alle 21.10 su Rai Movie, si tratta di L'amore secondo Isabelle, diretto da Claire Denis con protagonista Juliette Binoche. In prima serata oggi ci aspettano due commedia romantiche: su La5 il classico Notting Hill con la coppia d'oro Hugh Grant e Julia Roberts, su Nove, invece, alle 21.25 va in onda Io che amo solo te di Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Se alle atmosfere di Londra o dell Puglia, preferite quello decisamente più esotiche dell'Egitto, allora Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny De Vito vi danno appuntamento alle 21.10 su TwentySeven con l'avventuroso Il Gioiello del Nilo del 1985.



Tra i programmi da vedere vi segnaliamo: su Rai 1, dalle 21.25, Alberto Angela ci accompagna nell'ultima puntata di Meraviglie - Stelle d'Europa, con un viaggio che va dalle assolate atmosfere di Palermo e dell'Andalusia, a quelle mitteleuropee di Praga. Largo al mistero su Rai 2 dalle 21.20, con la terza stagione di La Porta Rossa, la fiction con protagonista Lino Guanciale. In prima serata su Rai 3, c'è l'immancabile appuntamento con Federica Sciarelli e il suo Chi l'ha visto?, mentre Andrea Purgatori ci aspetta su La7 dalle 21.15 con uno speciale su Emanuele Orlandi al'interno del suo programma Atlantide - Storie di uomini e di mondi. Infine, Per gli appassionati di calcio l'appuntamento è invece alle 21 su Canale 5 con la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia Milan-Torino.

I Migliori Film Stasera in TV, mercoledì 11 gennaio 2023

Motherless Brooklyn: I Segreti di una Città - alle 21 su Iris

(Drammatico, Noir, 2000, durata: 144 Min)

Un film di Edward Norton, con Edward Norton, Bruce Willis, Bobby Cannavale, Leslie Mann, Willem Dafoe, Gugu Mbatha-Raw, Ethan Suplee, Alec Baldwin, Kenneth Williams, Fisher Stevens, Dallas Roberts e Cherry Jones.



Motherless Brooklyn - I Segreti di una Città: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Motherless Brooklyn: I Segreti di una Città: Il film è ambientato nella New York degli anni '50 ed è la storia di Lionel Essrog, un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette e con un carattere molto solitario. È stato Frank Minna, a capo dell'agenzia d'investigazione, a trovare Lionel e i suoi colleghi, tra cui Tony Vermonte, in un orfanotrofio, dove venivano maltrattati da un gruppo di monache violente. Colpito dalla sua intelligenza, dal suo fare gentile e soprattutto dalla sua memoria fotografica, Minna ha permesso a Lionel di entrare nella sua agenzia. Ma soprattutto l'uomo lo ha aiutato a capire che quello che le persone percepivano come stranezze date dalla sindrome, potevano essere un vero e proprio dono per la sua professione...

L'amore secondo Isabelle - alle 21.10 su Rai Movie

(Commedia, 2017, durata: 94 Min)

Un film di Claire Denis, con Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, Xavier Beauvois, Josiane Balasko, Philippe Katerine, Sandrine Dumas, Nicolas Duvauchelle, Alex Descas, Laurent Grévill e Bruno Podalydès.



L'amore secondo Isabelle: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film L'amore secondo Isabelle: Il film vede protagonista Isabelle, una bellissima donna di cinquant'anni che si sente molto sola.

Dopo il divorzio, è alla continua ricerca del vero amore. E, nonostante le sofferenze, le illusioni, le speranze, i dubbi, i desideri e i pianti, ci crede ancora, con tutto il suo cuore. Nella vita fa la pittrice e si prende cura della figlia di dieci anni, mentre aspetta che arrivi quel grande amore che le stravolgerà e riempirà l'esistenza. Sullo sfondo di una Parigi dipinta con tutti i suoi rumori e le sue luci, Isabelle vaga alla ricerca dell'uomo che faccia per lei...

Notting Hill - alle 21.10 su La5

(Commedia, 1999, durata: 124 Min)

Un film di Roger Michell, con Hugh Grant, Julia Roberts, Rhys Ifans, Hugh Bonneville, Emma Chambers, Alec Baldwin, Matthew Modine, Gina McKee, James Dreyfuss e Tim McInnerny



Notting Hill: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Notting Hill: Il protagonista della vicenda è William Thacker, proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill.

La vita di Will viene sconvolta dall’incontro con la star cinematografica Anna Scott che, un giorno entra nella sua libreria. Reso maldestro dall’agitazione, Will le rovescia addosso del succo di arancia e la convince a cambiarsi nel suo appartamento, condiviso con lo strampalato Spike. Improvvisamente, Anna lo bacia e chiede riservatezza su quanto accaduto...

Il gioiello del Nilo - alle 21.10 su TwentySeven

(Avventura, 1985, durata: 105 Min)

Un film di Lewis Teague, con Kathleen Turner, Michael Douglas, Danny DeVito, Spiros Focás, Avner Eisenberg, Samuel Ross Williams, Holland Taylor, Paul David Magid, Randall Edwin Nelson, Howard Jay Patterson e Hamid Fillali.



Trama del Film Il gioiello del Nilo: Dopo le mille avventure affrontate in Colombia, Jack Colton (Michael Douglas), temerario avventuriero e Joan Wilder romantica scrittrice, innamoratissimi, navigano per meravigliosi mari sulla loro barca a vela. La vita sembra una favola, tuttavia dopo sei lunghi mesi di tramonti mozzafiato, cenette a lume di candela, seducenti notti passate sotto le stelle, la loro relazione sta perdendo interesse: lui rimpiange le sue amate avventure e lei sogna di tornare in città e non ha più ispirazioni per il suo nuovo romanzo. La stagnante situazione cambierà grazie all'incontro, durante un party, di Joan con un affascinante sceicco, Omar, sovrano di Kadir, un fantomatico regno sul Nilo...

Io che amo solo te - alle 21.25 su Nove

(Commedia, Sentimentale, 2015, durata: 102 Min)

Un film di Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Luciana Littizzetto, Maria Pia Calzone, Eva Riccobono, Eugenio Franceschini, Dario Bandiera, Alessandra Amoroso, Enzo Salvi, Dino Abbrescia e Antonio Gerardi.



Io che amo solo te: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Io che amo solo te: Il film racconta la storia di Ninella, cinquant'anni e un grande amore, don Mimì, con cui non si è mai potuta sposare. Ma il destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia Chiara si fidanza proprio con Damiano, il figlio dell'uomo che Ninella ha sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il matrimonio di Chiara e Damiano si trasforma così in un vero e proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco e arroccato di uno degli angoli più magici della Puglia....

