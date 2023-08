Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 agosto 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 agosto 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 4 agosto 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 4 agosto 2023 - Salvador rivelerà a Bernardo un segreto sconvolgente. Il Montaner confesserà all’amico di essersi ricordato tutto ma di non voler uscire ancora allo scoperto. Il ragazzo vorrà infatti stanare Don Ricardo, il cui vero interesse è quello di trafficare l’oppio. Intanto Fracisca deluderà un’altra volta Gabriel. La cantante, nonostante le promesse, non lascerà il suo lavoro al Teatro Real. German invece tornerà a casa da Carolina, deciso a non lasciarla da sola a preoccuparsi per il loro bambino... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 31 luglio al 4 agosto 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 agosto 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 agosto 2023 - Rossella, nonostante la sua iniziale convinzione di volergli stare lontana, si presenterà a casa di Nunzio per rivelargli qualcosa di molto delicato e importante. Intanto Damiano continuerà a ricordare la sua amicizia con Eduardo, ma anche il momento in cui il loro rapporto si è spezzato. Viola ed Eugenio invece, vedendo Antonio molto provato, gli chiederanno di raccontare cosa sia successo tra lui e Manuel. Nel frattempo Roberto è sempre più affezionato a Tommaso, mentre Marina è più che mai convinta a trovare le prove per smascherare Lara... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 luglio al 4 agosto 2023.