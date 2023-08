Un Posto al Sole Anticipazioni 4 agosto 2023: Rossella sconvolgerà Nunzio con una dichiarazione molto delicata

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 agosto 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella rivelerà a Nunzio qualcosa di molto importante e delicato.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda il 4 agosto 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Rossella, nonostante la sua iniziale convinzione di volergli stare lontana, si presenterà a casa di Nunzio per rivelargli qualcosa di molto delicato e importante. Intanto Damiano continuerà a ricordare la sua amicizia con Eduardo ma anche il momento in cui il loro rapporto si è spezzato. Viola ed Eugenio, vedendo Antonio molto provato, gli chiederanno di raccontare cosa sia successo tra lui e Manuel. Roberto è sempre più affezionato a Tommaso mentre Marina è più che mai convinta a trovare le prove per smascherare Lara.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella raggiunge Nunzio per rivelargli che…

Rossella è tormentata dai suoi sentimenti ma nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 agosto 2023, la ragazza deciderà di risolvere la situazione. Nonostante la sua scelta di tenersi lontana da Nunzio, si presenterà a casa sua per dirgli qualcosa di molto importante ma anche molto delicato. Di cosa si tratterà? Gli spoiler cominciano a fioccare e c’è chi pensa che Rossella possa essere rimasta incinta. A questa ipotesi, da non escludere, ne vorremmo aggiungere un’altra. La Graziani potrebbe rivelare al Cammarota di aver deciso di lasciare il San Filippo e di voler cominciare un’altra vita, forse senza Riccardo e con lui accanto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola ed Eugenio interrogano Antonio

Antonio non riesce a dimenticare il bisticcio con Manuel e Viola ed Eugenio, dopo aver visto il loro bambini di malumore per diversi giorni, decideranno di avere da lui finalmente risposte. Lo interrogheranno e lo spingeranno a raccontare, una volta per tutte, cosa sia successo con il figlio di Rosa. Antonio confesserà tutto e dirà loro della pistola? Intanto Damiano continuerà a pensare alla sua amicizia con Eduardo ma anche il momento in cui, per un evento traumatico, le loro strade si sono divise.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina pronta a tutto per smascherare Lara

Marina non ha alcuna intenzione di demordere e vorrà trovare, a tutti i costi, le prove delle bugie di Lara. La Giordano è convinta di essere molto vicina alla verità e che presto Roberto capirà di essere stato ingannato. Ferri sta quindi per scoprire che Tommaso, a cui si sta affezionando moltissimo e non vede l’ora di celebrare il suo battesimo, non è davvero suo figlio. Ma cosa succederà una volta che la verità verrà a galla?

