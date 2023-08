Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 4 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador rivelerà a Bernardo un segreto che lui dovrà mantenere fino a quando le Silva non saranno fuori di pericolo.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 4 agosto 2023, alle ore 16.10 su Rai1, Salvador rivelerà a Bernardo un segreto sconvolgente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Montaner confesserà all’amico di essersi ricordato tutto ma di non voler uscire ancora allo scoperto. Il ragazzo vorrà infatti stanare Don Ricardo, il cui vero interesse è quello di trafficare l’oppio. Intanto Fracisca deluderà un’altra volta Gabriel. La cantante, nonostante le promesse, non lascerà il suo lavoro al Teatro Real. German invece tornerà a casa da Carolina, deciso a non lasciarla da sola a preoccuparsi per il loro bambino.

Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador confessa a Bernando di aver recuperato la memoria

Salvador ha preso a pugni Alonso, geloso del suo rapporto con Diana. Il Montaner ha avuto un flashback sul suo passato e piano piano ha recuperato la memoria. Il primo a saperlo sarà Bernardo, a cui il direttore della Tessuti Silva confesserà tutto. Salvador dirà all’amico di non voler ancora informare Diana e le Silva di questa novità, perché impegnato a mettere i bastoni tra le ruote a Don Ricardo. Rivelerà infatti che le vere intenzioni del malefico zio, siano quelle di trafficare l’oppio e di utilizzare l’azienda di famiglia come copertura. Salvador vorrà sfruttare il fatto che tutti lo credono ancora smemorato, per fermare Ricardo e aiutare così le sorelle.

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca delude Gabriel

Francisca ha dichiarato pubblicamente di amare Gabriel e ha addirittura confessato di voler lasciare il Teatro Real per lui. Purtroppo però non terrà fede alle sue dichiarazioni. Gabriel ci rimarrà molto male e questo potrebbe provocare un’ulteriore frattura tra loro. La Silva riuscirà a capire di dover far seguire delle azioni alle sue parole oppure il Gutierrez capirà di non poter chiedere alla sua fidanzata di abbandonare tutti i suoi sogni? Di certo una cosa sarà importante: tenere lontano Don Luis.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: German torna a casa da Carolina

German ha dato buca ad Adela per correre a riconoscere il corpicino di un bambino, ritrovato nel fiume, e che avrebbe potuto essere suo figlio. La scomparsa del piccolo German sta distruggendo il Rivera e lo porterà a fare delle scelte, che lasceranno senza parole Adela. L’uomo sceglierà infatti di tornare a casa da Carolina, per non lasciarla da sola in questo momento difficile e per farsi forza l’uno con l’altra.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.