Sei Sorelle Anticipazioni Puntate dal 31 luglio al 4 agosto 2023: Salvador recupera la memoria!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Sei Sorelle in onda dal 31 luglio al 4 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Sei Sorelle, in onda dal 31 luglio al 4 agosto 2023 su Rai 1, come sempre a partire dalle 16:10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 31 luglio 2023

Rodolfo compra un regalo costoso a Blanca, con il solo intento di far sì che gli si conceda. Lei, però, lo respinge. Intanto, Diana sta provando a recuperare la spilla che le regalò Salvador; peccato che la nuova proprietaria pretenda una cifra spropositata. Elisa e Donna Dolores, invece, stringono un patto. Le due, dopotutto, hanno lo stesso scopo, ossia recuperare lo status sociale. La ragazza, sempre per la stessa ragione, decide di prendere delle lezioni di canto per salire sul palcoscenico del Teatro in occasione della serata della nomina a Madrina. Don Ricardo, per aiutarla, contatta Don Luis, il miglior maestro della città.

Puntata in onda Martedì 1° agosto 2023

Blanca, su suggerimento di Donna Dolores, chiede ad Adela di non racimolare più fondi per l’orfanotrofio. Le due sorelle, proprio per questo motivo, litigano ferocemente. Intanto, Diana ed Alonso sono sempre più complici; quando Salvador li vede insieme, ha un flashback sul proprio passato con l'amata. In seguito, il Montaner ed il pilota si picchiano. Rodolfo, invece, apprende che Francisca sta ancora abitando a casa Silva, anche se Blanca non lo ha informato.

Puntata in onda Mercoledì 2 agosto 2023

Francisca, sul palcoscenico dell’Ambigù, dichiara di amare Gabriel, e poi che per amor suo sarebbe disposta a lasciare il Teatro Real. Intanto, in Marocco, la situazione è sempre più disperata: Cristobal uccide Ahmed, ed adesso la vita di Marina è in pericolo. Il rapporto tra Celia ed Aurora, invece, si fa più intimo. A quanto pare, la scrittrice sta dimenticando Petra.

Puntate in onda Giovedì 3 agosto 2023

strong>Petra si è occupata delle figlie di Bernardo, e sta trascorrendo parecchio tempo con quest’ultimo. Bernardo, allora, cerca di accorciare le distanze con lei. Intanto, il German ancora non si trova. La polizia convoca German e Carolina, perché c'è bisogno di procedere con il riconoscimento del cadavere di un bambino che è stato ritrovato nel fiume, e che potrebbe essere il figlioletto disperso. L'uomo si vede costretto a non presentarsi all'incontro con Adela.

Puntata in onda Venerdì 4 agosto 2023

Celia ed Aurora continuano ad ingannare il dottor Uribe, per riuscire nel loro intento stanno persino ricorrendo alle lusinghe. Intanto, Francisca non lascia il lavoro al Teatro, nonostante avesse annunciato pubblicamente di volerlo fare; Gabriel è amareggiato. German, invece, torna a casa da Carolina: come dice ad Adela, non se la sente di lasciarla solo fino a quando non avranno ritrovato il figlioletto. Nel frattempo, Salvador confida a Bernardo di aver recuperato la memoria, e che il vero affare di Don Ricardo è il traffico d'oppio.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 su Rai1.