Un Posto al Sole, Anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto 2023: Nunzio sta con Ada. Rossella è distrutta!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 31 luglio al 4 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 31 luglio 2023

Rossella si sta sforzando di tenere Nunzio a distanza, ma sta per entrare a conoscenza di una verità che la sconvolgerà e che la metterà inevitabilmente davanti alla realtà dei fatti. Intanto, Antonio vorrebbe sfogarsi con Viola, circa quanto è accaduto con Manuel. Clara, invece, reagisce male al nervosismo ed ai sospetti infondati di Alberto. Quest’ultimo, con il proprio atteggiamento ostile, finirà con l'ottenere il risultato opposto a quello sperato.

Puntata in onda Martedì 1° agosto 2023

Rossella ha scoperto che Nunzio ed Ada hanno cominciato a frequentarsi, ed è sotto shock. In più, lei e Riccardo stanno per discutere per l'ennesima volta. Intanto, Giulia e Luca sono sempre più complici, mentre Renato è sempre più insofferente: la gelosia lo tormenta. Samuel, invece, vorrebbe confessare a Speranza il tradimento, però qualcuno potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote.

Puntata in onda Mercoledì 2 agosto 2023

Giulia spera di riuscire ad attirare Luca ancora più a sé. Per farcela, la donna si serve di un’iniziativa di Raffaele. Intanto, Rossella continua ad essere scossa dalla notizia della frequentazione tra Nunzio ed Ada, mentre Riccardo prova a riconquistarla. Mariella, invece, è incredula: Espedito si è dimostrato un autentico omofobo. La vigilessa è in pensiero per Castrese e Cerruti. Nel frattempo, Samuel si sta rendendo conto di essersi messo in trappola da solo, con tutte le menzogne che ha raccontato.

Puntata in onda Giovedì 3 agosto 2023

Antonio è ancora turbato per quanto accaduto con Manuel. Intanto, Viola sembra determinata a voltare pagina: vuole lasciarsi alle spalle la crisi con Eugenio. Eduardo, come lei, sogna di riuscire a cambiare vita. Damiano, invece, ripensa a quando lui ed il malvivente erano in buoni rapporti. Nel frattempo, Luca rassicurare Giulia, cancellando ogni sua insicurezza, mentre Samuel si dice pronto a mettere le cose in chiaro con Micaela.

Puntata in onda Venerdì 4 agosto 2023

Damiano ed Eduardo erano buoni amici un tempo, poi, però, è accaduto qualcosa che li ha fatti allontanare. Intanto, Viola ed Eugenio parlano con Antonio, sperando di riuscire a capire che cosa sia accaduto con Manuel. Roberto, invece, appare sempre più legato al piccolo Tommaso, mentre Marina vuole scoprire la verità sul bambino prima del suo battesimo. Nel frattempo, Rossella, nonostante voglia tenere Nunzio a distanza, si presenta a casa sua.

