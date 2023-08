Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 agosto 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 agosto 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 agosto 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 3 agosto 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 3 agosto 2023 - German sarà costretto a dare buca ad Adela, per correre da Carolina. Il Rivera sarà chiamato a riconoscere il corpicino di un bambino, trovato senza vita nel fiume. Lui e la moglie si troveranno insieme a gestire questa situazione drammatica. Intanto Bernardo, commosso dall’aiuto che Petra sta dando a lui e alle sue figlie, si avvicinerà all’operaia... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 31 luglio al 4 agosto 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 agosto 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 agosto 2023 - mentre Damiano ripenserà ai bei tempi in cui lui ed Eduardo erano amici, il Sabbiese penserà di cambiare vita. Il giovane boss prenderà seriamente in considerazione di lasciare il crimine e dare retta a Clara. Intanto Antonio continuerà a essere ancora molto giù per via di quello che è accaduto con Manuel, mentre Viola vuole dimenticare, almeno per ora, la crisi con Eugenio. Giulia e Luca invece cercheranno di vincere gli ultimi ostacoli alla loro relazione. Nel frattempo Samuel capirà che è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro con Micaela... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 luglio al 4 agosto 2023.