Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 3 agosto 2023, alle ore 16.10 su Rai1, German sarà costretto a dare buca ad Adela, per correre da Carolina. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Riverà sarà chiamato a riconoscere il corpicino di un bambino, trovato senza vita nel fiume. Lui e la moglie si troveranno insieme a gestire questa situazione drammatica. Intanto Bernardo, commosso dall’aiuto che Petra sta dando a lui e alle sue figlie, si avvicinerà all’operaia.

Anticipazioni Sei Sorelle: German dà buca ad Adela per correre a…

German e Adela stanno vivendo il loro amore nonostante Carolina. Purtroppo però la scomparsa del piccolo German, ha gettato un’ombra sulla loro felicità. Il Rivera non sa di essere finito nella tela della sua malefica moglie e teme che a suo figlio sia successo qualcosa di molto grave. Per questo motivo quando la polizia lo chiamerà per riconoscere il cadavere di un bimbo, trovato senza vita nel fiume, correrà dimenticandosi di avvertire la Silva e dandole buca.

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela furiosa con German?

Adela si troverà da sola e non capirà come mai German non si sia presentato al loro appuntamento. Il Rivera passerà la serata insieme a Carolina, anche lei chiamata dalla polizia. I due cercheranno di farsi forza l’uno con l’altra e di non perdere le speranze. Il corpicino non sarà quello del piccolo German ed entrambi – con Carolina che ancora non rivela a nessuno del suo inganno - avranno la speranza di poterlo ritrovare. Adela prenderà però male di non essere neanche stata avvertita e comincerà a rabbuiarsi. Sarà giusto continuare a frequentare il suo innamorato, nonostante questa situazione?

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Bernardo si fa avanti con Petra

Petra ha preso a cuore la situazione di Bernardo e nonostante i rimproveri di suo padre, si sta occupando dell’avvocato e delle sue figlie, tornate da lui. I stanno passando molto tempo insieme e questo spingerà Bernando a farsi avanti con l’operaia, per cui sente un forte trasporto. Intanto Elisa, alleata con Donna Dolores, continuerà a prendere lezioni di canto per fare bella figura come madrina del Teatro Real.

