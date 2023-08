Un Posto al Sole Anticipazioni 3 agosto 2023: Eduardo è pronto a cambiare vita?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 agosto 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Eduardo penserà di cambiare vita per amore di Clara mentre Samuel deciderà di affrontare Micaela.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 agosto 2023, alle ore 20.50 su Rai3, mentre Damiano ripenserà ai bei tempi in cui lui ed Eduardo erano amici, il Sabbiese penserà di cambiare vita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane boss prenderà seriamente in considerazione di lasciare il crimine e dare retta a Clara. Intanto Antonio continuerà a essere ancora molto giù per via di quello che è accaduto con Manuel mentre Viola vuole dimenticare, almeno per ora, la crisi con Eugenio. Giulia e Luca cercheranno di vincere gli ultimi ostacoli alla loro relazione mentre Samuel capirà che è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro con Micaela.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo pronto a cambiare vita?

Clara ed Eduardo potrebbero fare sul serio. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole potremmo assistere a un cambiamento inaspettato del Sabbiese, che sembrerà pronto a voler cambiare vita e ad abbandonare la malavita, per amore della sua dolce amica. Tutto questo capiterà mentre Manuel continuerà a nascondere la pistola dello zio e mentre Damiano ripenserà con nostalgia ai tempi della grande amicizia con Eduardo. Le cose cambieranno davvero?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia e Luca vincono gli ultimi indugi?

Raffaele è stato un inaspettato Cupido per Giulia e Luca. Una sua iniziativa ha dato la spinta necessaria alla Poggi, per avvicinarsi a Luca. Il De Santis dovrà però vincere le ultime remore della sua amica e convincerla a non avere più alcuna paura di riaprire il suo cuore all’amore. Intanto Antonio continuerà a essere molto giù per via del suo bisticcio con Manuel mentre Viola, in partenza per le vacanze, tenterà di mettere da parte la crisi con Eugenio.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel pronto ad affrontare Micaela

Samuel ha capito di non poter continuare a fare il doppio gioco e a cedere alle lusinghe di Micaela. Convinto che lasciare Speranza non sia la soluzione giusta ma incapace di dirle la verità, deciderà di affrontare la Cirillo e di dirle che tra loro è finita. La ragazza lo starà ad ascoltare o sarà talmente furiosa da combinare qualche pasticcio?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 luglio al 4 agosto 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.