Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 28 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 28 luglio 2023 - Celia e Aurora riusciranno a imbrogliare il dottor Uribe. Le due ragazze faranno credere al medico che le sue cure abbiano funzionato e che la Silva abbia trovato un fidanzato. Intanto Elisa si rivolgerà a Donna Dolores, convinta che lei possa aiutarla a ottenere consensi per diventare la madrina del Teatro Real. La Signora Loygorri le farà però capire sin da subito di voler qualcosa in cambio. Adela invece organizzerà una raccolta per aiutare i bambini dell’orfanotrofio del Sagrado Corazon, mentre Petra, scoperto che Bernardo è stato lasciato dalla moglie e dalle figlie, si proporrà di aiutarlo cucinando per lui. Questa scelta non piacerà però per nulla a Benjamin... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 luglio 2023 - Alberto chiederà a Serena di intervenire con le sue sorelle. Il Palladini sarà furioso contro Micaela e Manuela perché non pagano l’affitto da diverso tempo. L’avvocato spingerà la maggiore delle Cirillo a redarguire le gemelle e di spingerle a estinguere i loro debiti. Intanto Samuel, dopo aver di nuovo ceduto alle provocazioni di Micaela, cercherà un amico fidato con cui confidarsi, mentre Rossella si troverà braccata da Ada, che le domanderà di aiutarla con Nunzio. Tra Antonio e Manuel invece ci sarà uno strano bisticcio che potrebbe rompere la loro amicizia... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

