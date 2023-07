Sei Sorelle Anticipazioni Puntate dal 25 al 28 luglio 2023: Cristobal chiede a Marina di sposarlo

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Sei Sorelle in onda dal 25 al 28 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Sei Sorelle, in onda dal 25 al 28 luglio 2023 su Rai 1, come sempre a partire dalle 16:05. Come avrete sicuramente notato dal titolo e dalle date, salterà l'appuntamento del 24 luglio 2023, per far posto alla Cerimonia di apertura del Summit sulla sicurezza alimentare, che sarà trasmessa a partire dalle 14.05. Attenzione anche mercoledì 26 luglio 2023 ci sarà un cambio di programmazione e le avventure di casa Silva non ci faranno compagnia. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante questa settimana corta:

Puntata in onda Lunedì 24 luglio 2023, non va in onda

La Soap Sei Sorelle viene sostituita dalla Cerimonia di apertura del Summit sulla sicurezza alimentare, trasmesso in diretta su Rai1 a partire dalle ore 14.05.

Puntata in onda Martedì 25 luglio 2023

Blanca tiene fede alla promessa fatta a Donna Dolores e chiede ad Alonso informazioni su Cristobal. Petra comincia a fare il doppiogioco e finge di riavvicinarsi a Miguel, per scoprire da lui informazioni sulla fabbrica. Il ragazzo non si fa però imbrogliare e, capite le vere intenzioni della sua ex fidanzata, la minaccia di farsi da parte. Francisca rompe definitivamente con Gabriel e torna a casa dalle sue sorelle. Rodolfo, venuto a sapere questo, va su tutte le furie e se la prenderà con Blanca per averlo permesso; il Loygorri le chiede di cacciarla nuovamente. Celia e Aurora vogliono bluffare con il Dottor Uribe e cercano un finto fidanzato per la Silva.

Puntata in onda Mercoledì 26 luglio 2023

La Soap non va in onda neanche mercoledì 26 luglio 2023.

Puntate in onda Giovedì 27 luglio 2023

Aurora confessa a Celia di aver fatto le sue stesse cure con l’elettroshock e per il medesimo motivo mentre Cristobal torna sano e salvo all’ospedale da campo, con le medicine. Marina, in ansia per lui, si lascia andare a una dichiarazione d’amore e spinge il Loygorri a fare un passo molto importante. Il dottore chiede alla ragazza di sposarlo, ottenendo un caloroso sì come risposta. Le Silva vengono scosse da un evento molto spiacevole. Qualcuno si è intrufolato a casa loro e ha rubato i loro gioielli. A dispiacersi più di tutte è Diana, che non troverà più la spilla che Salvador le aveva regalato prima di perdere la memoria.

Puntata in onda Venerdì 28 luglio 2023

Celia e Aurora fanno credere al Dottor Uribe che la Silvia abbia trovato un fidanzato e che, grazie alle sue cure, sia guarita. Elisa chiede a Donna Dolores di appoggiare la sua candidatura come madrina del Teatro Real ma la signora Loygorri mette subito in chiaro di volere qualcosa in cambio. Adela ha cominciato a lavorare in fabbrica e ha pensato di organizzare una raccolta di beneficienza per aiutare i bambini dell’orfanotrofio del Sagrado Corazon. Bernardo rimane solo; sua moglie Purification lo abbandona e si porta via le figlie. Petra, preoccupata per lui, decide di aiutarlo e si offre di cucinare per lui, nonostante Benjamin non voglia.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 su Rai1.