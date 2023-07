Sei Sorelle Anticipazioni 28 luglio 2023: Celia e Aurora si liberano del Dottor Uribe!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 28 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che il piano di Celia e Aurora funzionerà alla grande e le ragazze si libereranno del Dottor Uribe. Intanto Elisa chiederà l'aiuto di Donna Dolores.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 28 luglio 2023, alle ore 16.10 su Rai1, Celia e Aurora riusciranno a imbrogliare il dottor Uribe. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le due ragazze faranno credere al medico che le sue cure abbiano funzionato e che la Silva abbia trovato un fidanzato. Intanto Elisa si rivolgerà a Donna Dolores, convinta che lei possa aiutarla a ottenere consensi per diventare la madrina del Teatro Real. La Signora Loygorri le farà però capire sin da subito di voler qualcosa in cambio. Adela organizzerà una raccolta per aiutare i bambini dell’orfanotrofio del Sagrado Corazon mentre Petra, scoperto che Bernardo è stato lasciato dalla moglie e dalle figlie, si proporrà di aiutarlo cucinando per lui. Questa scelta non piacerà però per nulla a Benjamin.

Anticipazioni Sei Sorelle: Celia e Aurora imbrogliano il Dottor Uribe

Il rapporto tra Celia e Aurora sta diventando sempre più stretto e le due ragazze hanno finalmente trovato una persona su cui contare. La Silva ha scoperto il segreto della sua nuova amica e, grazie a questo, si sente molto meno sola. Aiutata dall’infermiera, Celia riuscirà persino a liberarsi del dottor Uribe. Le due ragazze avranno trovato un finto fidanzato per la sorella di Adela, che fingerà di essere “guarita” e di aver trovato un compagno. Il piano funzionerà alla grande ma la felicità sarà ancora un grosso traguardo da raggiungere per entrambe.