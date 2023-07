Un Posto al Sole Anticipazioni 28 luglio 2023: Alberto furioso contro Micaela e Manuela. Serena deve intervenire

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto chiederà a Serena di sgridare le sorelle e di costringerle a pagargli l'affitto. Rossella dovrà gestire ancora una volta Ada mentre Samuel...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 luglio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Alberto chiederà a Serena di intervenire con le sue sorelle. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Palladini sarà furioso contro Micaela e Manuela perché non pagano l’affitto da diverso tempo. L’avvocato spingerà la maggiore delle Cirillo a redarguire le gemelle e di spingerle a estinguere i loro debiti. Intanto Samuel, dopo aver di nuovo ceduto alle provocazioni di Micaela, cercherà un amico fidato con cui confidarsi mentre Rossella si troverà braccata da Ada, che le domanderà di aiutarla con Nunzio. Tra Antonio e Manuel ci sarà uno strano bisticcio, che potrebbe rompere la loro amicizia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto furioso contro Micaela e Manuela. Serena deve intervenire

Micaela e Manuela si stanno rivelando delle inquiline terribili. Alberto sarà furioso con loro, visto che è da tempo che non riceve i soldi dell’affitto del suo appartamento. Il Palladini deciderà di intervenire e di avere al più presto i suoi soldi. Chiederà a Serena di redarguire le sue sorelle, affinché assolvano ai loro doveri. Alberto non tollererà più ritardi e visto quello che ha combinato Micaela in passato, potrebbe decidere di sbattere fuori entrambe le ragazze da casa sua.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel in crisi

Samuel ha ceduto nuovamente alle provocazioni di Micaela e ha tradito nuovamente Speranza. Il ragazzo si sentirà di nuovo molto in colpa e cercherà qualche amico fidato con cui sfogarsi. La sua scelta ricadrà ancora su Nunzio oppure finirà per confidarsi con qualcun altro? Intanto Rossella si troverà di nuovo a gestire Ada, sempre più interessata al Cammarota. La ragazza le chiederà di aiutarla a conquistare lo chef. Ross le darà una mano o sarà gelosa?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Antonio e Manuel in lite

Il pericolo è dietro l’angolo per Manuel ma pure per Antonio. I due bambini, dopo la giornata di gioco passata insieme, si troveranno a gestire il loro primo grande litigio. La loro amicizia rischierà di guastarsi e questo potrebbe portare sia Viola che Rosa a intervenire ma anche a scoprire della pistola. Speriamo che sia così e che la situazione pericolosa che Antonio e Manuel stanno vivendo, finisca molto presto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 luglio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.