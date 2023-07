Un Posto al Sole, Anticipazioni dal 24 al 28 luglio 2023: Marina vuole fare il test del DNA su Tommy ma Ida si allea con Lara

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 24 al 28 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 24 al 28 luglio 2023 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 24 luglio 2023

Grazie all’aiuto di Silvana, Marina avrà la certezza che Lara sia una manipolatrice e che abbia riempito Ferri di bugie. La Giordano continuerà a indagare, certa che la verità verrà presto a galla. Manuela scoprirà che potrà passare più tempo insieme a Niko mentre Giulia e Luca capiranno che Renato non ha preso per nulla bene la loro decisione di vivere insieme alla Terrazza e che continuerà a osteggiarli fino a quando il De Santis non se ne sarà andato. Mariella tenterà di infondere coraggio in Cerri, distrutto dalla sua delusione d’amore ma un incontro inaspettato potrebbe ribaltare la situazione.

Puntata in onda Martedì 25 luglio 2023

Marina sarà certa di essere vicina alla verità. La Giordano crederà di poter avere finalmente le prove che Tommaso non sia figlio di Ferri e si vorrà avvalere delle prove del DNA. Lara dovrà invece gestire Ida, sempre più invadente. Serena cercherà di convincere Manuela a non seguire i Poggi in vacanza ma purtroppo la sorella non la starà ad ascoltare. Mariella insisterà con Cerri e tenterà di convincerlo a cominciare una relazione più stabile e sana, rispetto a quella che ha instaurato con Castrese.

Puntata in onda Mercoledì 26 luglio 2023

Lara cercherà di portare Ida dalla sua parte ma sarà costretta a confessarle dei segreti sulla sua vita, per poterci riuscire. Marina non mollerà la presa e continuerà a volersi procurare il DNA per smascherare la Martinelli. Sasà tornerà in città e da Castrese dopo la piccola parentesi romantica a Ischia mentre Raffaele e Renato si riconcilieranno. Manuela comincerà a pensare che la sua decisione di partire per la Sicilia con la famiglia Poggi, non sia una buona idea. Cosa farà? Lascerà che Niko parta senza di lei?

Doppia Puntata in onda Giovedì 27 luglio 2023

Antonio chiamerà Manuel per giocare insieme a lui ma il figlio di Rosa porterà a casa di Raffaele la pistola che ha preso dal borsone dello zio. I due bambini correranno un grande pericolo. Marina vorrà far analizzare un oggetto di Tommy per ottenere le prove che il DNA non sia quello di Roberto. Ida si accorgerà della cosa e correrà a informare Lara. Samuel cercherà di tenersi lontano da Micaela e rifiuterà la sua compagnia ma lei si presenterà a casa sua e lo provocherà come suo solito.

La Puntata non va in onda Venerdì 28 luglio 2023

Samuel cercherà qualcuno con cui confidarsi dopo aver tradito Speranza mentre Ada confiderà a Rossella di essere molto interessata a Nunzio e tenterà di avere il suo appoggio. Antonio e Manuel hanno bisticciato e la loro amicizia sarà in bilico. Alberto chiederà a Serena di rimproverare le sue sorelle, che non pagano l’affitto da tempo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.