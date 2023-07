Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 27 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 27 luglio 2023 - Cristobal tornerà sano e salvo all’ospedale da campo. Marina gli correrà incontro felice di rivederlo e gli farà una dichiarazione d’amore così intensa da portare il Loygorri a prendere una decisione molto forte. Il ragazzo le chiederà di sposarlo e di farlo proprio in Marocco. Intanto Aurora confesserà a Celia di essersi sottoposta anche lei all’elettroshock e per gli stessi suoi motivi. Celia rimarrà senza parole, come tutte le Silva quando scopriranno che qualcuno si è intrufolato a casa loro e ha rubato i loro gioielli, compresa la spilla che Salvador aveva regalato a Diana prima di perdere la memoria... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 luglio 2023 - Marina cercherà di prendere un oggetto di Tommaso per far analizzare il suo DNA. Ida però, intuendo le sue intenzioni, correrà a informare Lara. Intanto Antonio chiamerà Manuel a casa del nonno, per giocare con lui. Il figlio di Rosa porterà con sé la pistola trovata nello zaino dello zio, per farla vedere all’amichetto. I due bambini rischieranno grosso. Samuel invece cercherà di evitare la compagnia di Micaela, ma la ragazza si presenterà a casa sua e lo provocherà come suo solito... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

