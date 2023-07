Un Posto al Sole Anticipazioni 27 luglio 2023: Ida alleata di Lara. Marina ha una nuova nemica?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Ida correrà a informare Lara dopo aver notato che Marina vuole prendere un oggetto di Tommaso. La Martinelli si insospettirà e correrà ai ripari.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 luglio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Marina cercherà di prendere un oggetto di Tommaso per far analizzare il suo DNA. Ida però, intuendo le sue intenzioni, correrà a informare Lara. Intanto Antonio chiamerà Manuel a casa del nonno, per giocare con lui. Il figlio di Rosa porterà con sé la pistola trovata nello zaino dello zio, per farla vedere all’amichetto. I due bambini rischieranno grosso. Samuel cercherà di evitare la compagnia di Micaela ma la ragazza si presenterà a casa sua e lo provocherà come suo solito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida alleata di Lara. Marina ha una nuova nemica?

Lara ha confessato a Ida i suoi segreti e sembra aver raggiunto il suo obiettivo. La Martinelli si è confidata con la madre di Tommaso per portarla dalla sua parte e Ida pare proprio abbia accettato di allearsi con lei. Quando Marina si avvicinerà a lei e tenterà di prendere un oggetto del piccolo Tommy, per fare analizzare il DNA, Ida correrà a informare la Martinelli, che ovviamente capirà che la sua rivale ha un piano in mente. Stando così le cose, Marina dovrà guardarsi le spalle da un’altra nemica?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Antonio e Manuel in pericolo

Antonio passerà una giornata a casa di suo nonno e per non annoiarsi deciderà di chiamare Manuel e giocare con lui. Il figlio di Rosa arriverà dal piccolo Nicotera ma porterà con sé la pistola presa dal borsone dello zio. Il bambino sarà felice di mostrarla all’amichetto e sarà totalmente incosciente del pericolo che sta correndo e che sta facendo correre ad Antonio. Questa storia potrebbe avere presto dei risvolti drammatici.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel cerca di tenersi lontano da Micaela

Samuel vivrà una profonda crisi. Dopo il tradimento con Micaela, il ragazzo si sentirà molto in colpa ma ancora non in grado di rivelare tutto a Speranza e di chiarire una volta per tutte, i suoi sentimenti. Il Piccirillo cercherà di evitare la compagnia della Cirillo ma lei, decisa a non farsi mettere da parte, si presenterà a casa sua e sarà come sempre molto provocante. Lo chef cederà anche stavolta?

