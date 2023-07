Sei Sorelle Anticipazioni 27 luglio 2023: Cristobal ha deciso. Sposerà Marina!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 27 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cristobal chiederà a Marina di sposarlo mentre Celia scoprirà una verità sconvolgente su Aurora.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle in onda il 27 luglio 2023 su Rai1, alle ore 16.10, ci rivelano che Cristobal tornerà sano e salvo all’ospedale da campo. Marina gli correrà incontro felice di rivederlo e gli farà una dichiarazione d’amore così intensa, da portare il Loygorri a prendere una decisione molto forte. Il ragazzo le chiederà di sposarlo e di farlo proprio in Marocco. Intanto Aurora confesserà a Celia di essersi sottoposta anche lei all’elettroshock e per gli stessi suoi motivi. Celia rimarrà senza parole così come tutte le Silva quando scopriranno che qualcuno si è intrufolato a casa loro e ha rubato i loro gioielli, compresa la spilla che Salvador aveva regalato a Diana prima di perdere la memoria.

Anticipazioni Sei Sorelle: Cristobal chiede a Marina di sposarlo

Dopo essere stata rifiutato da Blanca – che ha deciso di non stare con lui – Cristobal ha deciso di cambiare vita. Il Loygorri è partito come volontario in Marocco e con lui ci sono Marina e Carlitos. La situazione al fronte è talmente complicata da aver costretto il medico a mettersi alla ricerca delle medicine e a rischiare la sua propria vita. Nella puntata di Sei Sorelle del 27 luglio 2023, Cristobal tornerà all’ospedale da campo sano e salvo e con la missione portata a termine. Marina ne sarà felicissima e gli correrà incontro. Presa dal momento, la donna gli farà una confessione talmente struggente, da portarlo a prendere una decisione che non si sarebbe aspettato nemmeno lui. Il giovane chiederà alla sua compagna di sposarlo e, visti i pericoli che stanno correndo, di farlo in Marocco.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia scopre il segreto di Aurora

Celia e Aurora stanno cercando un finto fidanzato per la Silva. Il loro obiettivo è quello di imbrogliare il dottor Uribe e di fargli credere che la sua paziente sia “guarita”. Durante le ricerche, il rapporto tra le due ragazze si rafforzerà moltissimo. Merito di una confessione che lascerà Celia senza parole. Aurora le confiderà di essersi sottoposta pure lei alle cure del medico e di averlo fatto per il suo stesso motivo. La sorella di Adela capirà di non essere sola e di poter contare sul sostegno della sua nuova amica, che potrebbe persino diventare qualcosa di più.

Sei Sorelle Anticipazioni: Le Silva subiscono un furto

Casa Silva sarà scossa da una nuova terribile notizia. Le sei sorelle si accorgeranno che qualcuno si è intrufolato nella loro dimora e, senza farsi notare, ha rubato tutti i loro gioielli. Per le Silva sarà una bruttissima sorpresa e a soffrire maggiormente per questa perdita sarà Diana. Alla ragazza verrà infatti rubata la spilla che Salvador le aveva regalato prima di perdere la memoria. Per lei sarà come dover rinunciare per sempre a una delle poche cose che ancora la tenevano legata al Montaner, ormai perso per sempre. Diana ha tentato di far tornare i ricordi al suo amato ma nonostante il bacio appassionato, le cose non sono andate come da lei desiderato.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.