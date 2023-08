Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 agosto 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 agosto 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 agosto 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 2 agosto 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 2 agosto 2023 - Francisca non riuscirà più a trattenersi e all’Ambigù, dal palco, rivelerà pubblicamente di essere innamorata di Gabriel e di essere pronta a rinunciare per lui al Teatro Real. Intanto Cristobal, vista la drammatica situazione nell’ospedale da campo, sarà costretto a uccidere Ahmed, per salvare la vita di Marina. Tra Aurora e Celia invece sembrerà essere nato un forte sentimento e che la Silva abbia finalmente dimenticato Petra... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 agosto 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 agosto 2023 - Raffaele farà da Cupido per Giulia. La Poggi, grazie a un’iniziativa del Giordano, cercherà di accorciare le distanze con Luca. Intanto tra Rossella e Nunzio continuerà la tensione, mentre Riccardo, dopo il litigio con la fidanzata, tenterà di riconquistare la sua fiducia. Mariella invece, indignata dal comportamento omofobo di suo fratello Espedito, starà in pensiero per Castrese, ma anche per Sasà. Nel frattempo, Samuel capirà di essersi messo in una brutta situazione... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

