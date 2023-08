Sei Sorelle Anticipazioni 2 agosto 2023: Francisca dichiara pubblicamente di amare Gabriel!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 2 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Francisca dichiarerà pubblicamente di amare Gabriel mentre Celia sembrerà aver finalmente dimenticato Petra.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 2 agosto 2023, alle ore 16.10 su Rai1, ci rivelano che Francisca non riuscirà più a trattenersi e all’Ambigù, dal palco, rivelerà pubblicamente di essere innamorata di Gabriel e di essere pronta a rinunciare per lui al Teatro Real. Intanto Cristobal, vista la drammatica situazione nell’ospedale da campo, sarà costretto a uccidere Ahmed, per salvare la vita di Marina. Tra Aurora e Celia sembrerà essere nato un forte sentimento e che la Silva abbia finalmente dimenticato Petra.

Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca dichiara pubblicamente di amare Gabriel

Francisca ha lasciato Gabriel, irritata che il ragazzo non la sostenga nei suoi sogni. Dopo diversi giorni di lontananza, la giovane ha però capito di non voler stare senza il suo amato e di essere persino pronta ad abbandonare il Teatro Real e Don Luis, per amore del locandiere. La cantante farà un gesto molto romantico per il Gutierrez. Si presenterà sul palco e rivelerà pubblicamente di amarlo. Gabriel sarà finalmente felice di questo gesto e calmerà la sua gelosia, riuscendo persino a sostenere Francisca nei suoi desideri?

Sei Sorelle Anticipazioni: Cristobal uccide un uomo per salvare Marina

La situazione nell’ospedale da campo è disperata. Cristobal ha cercato in ogni modo di infondere coraggio a Carlitos e a Marina, nel tentativo di gestire tutto nel migliore dei modi. La presenza di Ahmed, il soldato nemico che il dottore ha deciso di salvare, rende però tutto più complicato. Con la vita di Marina in pericolo e con una grande responsabilità sulle sue spalle, Cristobal si macchierà le mani di sangue, uccidendo il militare e salvando così la sua promessa sposa.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia ha dimenticato Petra?

Celia e Aurora si sono liberate del Dottor Uribe e finalmente la Silva non sarà costretta a sottoporsi alle tremende sedute di elettroshock. Gli ultimi eventi hanno avvicinato moltissimo le due donne, che ora sembrano più unite e intime che mai. Celia ha scoperto che pure Aurora è stata in cura per i suoi stessi motivi e ha cominciato a pensare che forse il destino le abbia fatte incontrare. La sorella di Adela parrà aver finalmente dimenticato il dolore ricevuto dal rifiuto e dal comportamento di Petra ma avrà davvero messo da parte il suo primo amore?

