Un Posto al Sole Anticipazioni 2 agosto 2023: Raffaele inaspettato Cupido per Giulia e Renato

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 agosto 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che un'iniziativa di Renato darà a Giulia l'occasione di farsi avanti con Luca. Intanto tra Rossella e Nunzio continua la tensione.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 agosto 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Raffaele farà da Cupido per Giulia. La Poggi, grazie a un’iniziativa del Giordano, cercherà di accorciare le distanze con Luca. Intanto tra Rossella e Nunzio continuerà la tensione mentre Riccardo, dopo il litigio con la fidanzata, tenterà di riconquistare la sua fiducia. Mariella, indignata dal comportamento omofobo di suo fratello Espedito, starà in pensiero per Castrese ma anche per Sasà. Samuel invece capirà di essersi messo in una brutta situazione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele Cupido inaspettato per Giulia e Luca

Tra Giulia e Luca c’è un bell’affiatamento. È ormai chiaro che tra i due ci siano dei forti sentimenti e nonostante Renato continui a remare loro contro, entrambi non riescono a nascondersi più. Rimane però una certa paura di farsi avanti e di bruciarsi, come già successo una volta. Giulia prenderà però coraggio di farsi avanti, grazie a un’iniziativa di Raffaele, che diventerà un inaspettato Cupido per lei e il De Santis. Riuscirà la Poggi ad abbattere le ultime barriere che le impediscono di riaprire il suo cuore?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cresce la tensione tra Rossella e Nunzio

Rossella è tormentata dal peso dei suoi sentimenti per Nunzio. Dopo aver saputo che il Cammarota ha cominciato a frequentare Ada, la ragazza è diventata sempre più nervosa e incapace di gestire, con serenità, la questione. Tra lei e lo chef le cose potrebbero scoppiare da un momento all’altro. Riccardo invece, dopo il litigio, cercherà di recuperare la fiducia di Ross ma questa volta potrebbe essere tutto inutile. Il cuore della Graziani batte per un altro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella delusa da Espedito

Mariella ha tentato in tutti i modi di infondere coraggio a Castrese ma l’atteggiamento di Espedito le ha dato la chiara dimostrazione che suo fratello non accetterà mai le scelte del figlio. L’ Altieri sarà molto delusa e proverà molta tristezza per il futuro, non certo roseo, di Castrese e Sasà. Intanto Samuel si sentirà sempre più appesantito dalle sue bugie e il senso di colpa comincerà a soffocarlo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 luglio al 4 agosto 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.