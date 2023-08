Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° agosto 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° agosto 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 1° agosto 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 1° agosto 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 1° agosto 2023 - Salvador avrà un attacco di gelosia nei confronti di Diana. Il Montaner, dopo aver visto la Silva in compagnia di Alonso, avrà un flashback del loro passato e preso dal momento, picchierà il suo giovane rivale. Intanto Blanca, dopo aver parlato con Donna Dolores, chiederà ad Adela di smetterla di raccogliere fondi per l’orfanotrofio e le due sorelle avranno una brutta discussione. Rodolfo invece scoprirà che Francisca abita ancora a casa Silva e sarà furioso perché la sua fidanzata non gli ha detto nulla... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 1° agosto 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° agosto 2023 - Rossella cercherà di fingere che la relazione tra Nunzio e Ada non le dia fastidio. La Graziani cercherà di mantenere la calma ma una novità lavorativa per Riccardo e la reazione per niente entusiasta di Ornella a questo, finirà per portare Ross e il Crovi ad avere una brutta discussione. Intanto Giulia e Luca si avvicineranno sempre di più e questo scatenerà ancora più fastidio in Renato, che vorrà il De Santis fuori dalla Terrazza. Samuel invece, tormentato dai sensi di colpa, deciderà di parlare con Speranza ma non tutto andrà come previsto... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

