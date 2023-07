Un Posto al Sole Anticipazioni 1° agosto 2023: Rossella, Giulia e Samuel tormentati dai loro sentimenti. Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° agosto 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella dovrà fare i conti con una novità che la renderà molto nervosa. Samuel cercherà di parlare con Speranza ma le cose non andranno come da lui voluto.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° agosto 2023, Rossella cercherà di fingere che la relazione tra Nunzio e Ada non le dia fastidio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani cercherà di mantenere la calma ma una novità lavorativa per Riccardo e la reazione per niente entusiasta di Ornella a questo, finirà per portare Ross e il Crovi ad avere una brutta discussione. Intanto Giulia e Luca si avvicineranno sempre di più e questo scatenerà ancora più fastidio in Renato, che vorrà il De Santis fuori dalla Terrazza. Samuel, tormentato dai sensi di colpa, deciderà di parlare con Speranza ma non tutto andrà come previsto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella gelosa di Nunzio e Ada

Rossella ha scoperto che Nunzio ha concesso una chance ad Ada e non ne è per nulla contenta. La Graziani non potrà rivelare però i suoi veri sentimenti e il suo stato d’animo, non dopo aver promesso a se stessa di tenersi lontana dal Cammarota. Purtroppo per lei, si troverà a fare i conti con questa decisione, quando Riccardo riceverà la notizia di una svolta lavorativa, che non farà per nulla piacere a Ornella. Ross e il Crovi si troveranno a litigare di nuovo furiosamente. Questo porterà la figlia di Silvia a correre da Nunzio?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Si accorciano le distanze tra Giulia e Luca

Luca si è trasferito alla Terrazza e non potrebbe stare meglio. Tra lui e Giulia c’è una forte affinità e con il passare dei giorni, i due si stanno facendo sempre più intimi. Renato è in collera! Il Giordano non riesce proprio a sopportare la presenza del De Santis a casa della sua ex moglie e diventerà sempre più ostile ai due. Giulia capirà che forse il suo ex compagno ha bisogno di confessarle qualcosa?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel prova a parlare con Speranza ma…

Samuel è costretto a fare i conti con se stesso ma nonostante i buoni propositi, non è ancora riuscito a parlare con Speranza. Il Piccirillo deciderà di rompere gli indugi e di affrontare la sua fidanzata, per rivelarle di averla tradita. Ma quando sarà sul punto di dirle qualcosa, una presenza molesta lo ostacolerà. Di chi si tratterà? Sarà Micaela o qualcun altro?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.