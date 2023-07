Sei Sorelle Anticipazioni 1° agosto 2023: Salvador, geloso, prende a pugni Alonso

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 1° agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador sarà preso dalla gelosia vedendo Diana e Alonso insieme mentre Blanca e Adela discuteranno a causa di Donna Dolores.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 1° agosto 2023, alle ore 16.10 su Rai1, Salvador avrà un attacco di gelosia nei confronti di Diana. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Montaner, dopo aver visto la Silva in compagnia di Alonso, avrà un flashback del loro passato e preso dal momento, picchierà il suo giovane rivale. Intanto Blanca, dopo aver parlato con Donna Dolores, chiederà ad Adela di smetterla di raccogliere fondi per l’orfanotrofio e le due sorelle avranno una brutta discussione. Rodolfo scoprirà che Francisca abita ancora a casa Silva e sarà furioso perché la sua fidanzata non gli ha detto nulla.

Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador geloso di Diana

Un ritorno dal passato ha sconvolto Diana. Il suo amico d’infanzia Alonso ha fatto capolino di nuovo a Madrid e tra loro è scoppiato un dolce sentimento. Diana è riuscita a dimenticare Salvador o almeno così sembra, anche se il ricordo dell’amore per il direttore non l’abbandona un minuto. Per questo motivo farà di tutto per riprendersi la spilla che il ragazzo le aveva regalato, prima di perdere la memoria. Nella puntata di Sei Sorelle del 1° agosto 2023, Salvador comincerà a ricordare qualcosa sul suo passato con Diana e questo lo porterà a provare una forte gelosia nei confronti della Silva, quando la vedrà in compagnia di Alonso. Il ragazzo perderà la testa e prenderà a pugni il suo rivale. Ma cosa succederà poi? Diana capirà che i ricordi stanno tornando?

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca e Adela in lite a causa di Donna Dolores

Donna Dolores ha consigliato Blanca di parlare con sua sorella, riguardo alla raccolta di beneficienza che ha organizzato. La Silva, convinta da sua suocera – che ha ben altre intenzioni e che ricordiamo essere alleata a Carolina – affronterà Adela e le chiederà di non continuare più a raccogliere fondi. La maggiore delle sorelle si arrabbierà tantissimo per questa insensata richiesta e tra le due si scatenerà una violenta discussione. Blanca capirà che è arrivato il momento di non farsi condizionare dai Loygorri?

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Rodolfo scopre che Blanca gli ha mentito

Rodolfo ha spinto Blanca a cacciare di casa Francisca un’altra volta. Il Loygorri non vuole in nessuno modo che la sorella della sua fidanzata viva sotto il suo stesso tetto e quando scoprirà che la cantante è ancora in casa e non se n’è andata, se la prenderà con Blanca, colpevole di non avergli detto nulla.

