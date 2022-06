Sei Sorelle Anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio 2022: Adela confessa alle sorelle una terribile verità

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della nuova soap spagnola, Sei Sorelle, in onda dal 27 giugno al 1° luglio 2022 su Rai1 a partire dalle 16.00. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della soap in onda per la prima volta in Italia questa settimana:

Sei Sorelle, Trame dal 27 giugno al 1° luglio 2022

Puntata in onda Lunedì 27 giugno 2022

Francisca asseconda il corteggiamento di Don Luis nonostante la crescente attrazione per Gabriel. Carolina si presenta a casa di Adela con l'abito che German le aveva regalato qualche giorno prima. Il rapporto tra i fratelli Loygorri si fa sempre più teso.

Puntata in onda Martedì 28 giugno 2022

Continua la relazione clandestina tra Rodolfo e Victoria. Francisca riceve la visita della sua amica Lucia, rientrata inaspettatamente da Parigi. Elisa riesce finalmente ad ottenere il tanto desiderato appuntamento con Salvador.

Puntata in onda Mercoledì 29 giugno 2022

Mentre Don Ricardo continua a tramare per far fallire l'azienda di famiglia, le sorelle Silva sono molto preoccupate per l'aggravamento dello stato di salute di Rosalia. Intanto, Miguel comincia a sospettare della fedeltà di Petra.

Puntata in onda Giovedì 30 giugno 2022

German dà un ultimo avvertimento a sua moglie: deve smettere di spargere malelingue sulle Silva, o ci saranno delle conseguenze! Intanto Adela confida alle sorelle la verità su quanto fosse disastrosa la sua relazione con il defunto marito. Salvador, invece, è costretto a prendere un'importante decisione a causa delle continue minacce di Don Ricardo.

Puntata in onda Venerdì 1° luglio 2022

Blanca invita Victoria a casa sua, ma senza dirlo a Rodolfo. Gabriel, intanto, subisce la furia di Francisca a causa della scenata di gelosia che l'uomo le ha riservato davanti a Don Luis. Nel frattempo Celia, per mettere fine alla faida tra Miguel e Petra, organizza per loro una cena romantica all'Ambigù...

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.