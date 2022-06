Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 29 giugno 2022, Diana e Salvador escogiteranno un piano per allontanare Don Ricardo dalla fabbrica. Miguel comincia a sospettare che Petra non gli sia più fedele.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 29 giugno 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Don Ricardo continua a tramare alle spalle delle sue nipoti e ha giocato loro un brutto scherzo, mostrandosi per la prima volta interessato all'azienda della sua famiglia e non soltanto alla sua vendita. Diana e Salvador trovano un modo per liberarsi di lui. I due faranno credere al terribile zio, che la Tessuti Silva è in grave calo di ordini e che è vicina al fallimento. I ragazzi sono convinti che l'imminente crisi della fabbrica indurrà Don Ricardo ad allontanarsi da essa, per non subire perdite economiche. Peccato però che il terribile parente non si faccia abbindolare e non caschi nel tranello. Intanto a casa Silva, le sei sorelle sono molto preoccupate per Rosalia. Una terribile influenza la sta costringendo da giorni a letto mentre Miguel inizia a sospettare che Petra non gli sia più fedele.

Diana e Salvador ingannano Don Ricardo in Sei Sorelle Anticipazioni 29 giugno 2022

Don Ricardo è tornato all'attacco e dopo aver consegnato alle nipoti un'ingiunzione, si è presentato da loro con lo strano intento di occuparsi degli affari di famiglia e di accantonare il progetto della vendita della fabbrica. Questa decisione ha però messo ancora più in allarme le ragazze. Se il loro zio scoprisse di Don Fernando e che loro lavorano in azienda, tutti i loro sacrifici sarebbero vani. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che a trovare una soluzione a questa spiacevole novità, ci penseranno Diana e Salvador. I due inganneranno Don Ricardo, facendogli credere che la Tessuti Silva non navighi in buone acque. Confesseranno al terribile parente che la fabbrica sta subendo un notevole calo di ordini e che la cosa potrebbe portarli al fallimento. Il loro obiettivo è quello di indurlo a disinteressarsi dei loro affari e di chiudere una volta per tutte con loro. Ci riusciranno?

Anticipazioni Sei Sorelle: Rosalia sta male. Le Silva tremano!

Diana e Salvador escogiteranno un piano per indurre Don Ricardo ad abbandonare gli affari di famiglia. Purtroppo il terribile zio non si lascerà facilmente abbindolare e non cadrà nella trappola. Le Silva si troveranno di nuovo in forte difficoltà e a peggiorare la situazione ci si metterà la malattia di Rosalia. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la governante di casa Silva verrà colpita da una forte febbre, talmente alta da mettere in allarme tutte le ragazze. Blanca chiederà quindi a Cristobal di visitare la sua amata cameriera, infrangendo così la promessa fatta a Rodolfo. Una scelta che potrebbe diventare molto pericolosa.

Sei Sorelle Anticipazioni: Miguel sospetta che Petra gli sia infedele

I cambiamenti nella vita delle Silva hanno risvegliato qualcosa in tutte le sei protagoniste. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che a subire una vera e propria metamorfosi sarà soprattutto Celia. La ragazza ha cominciato a fare i conti con degli strani sentimenti mai provati prima; sente di provare una forte attrazione per Petra e ne ha avuto conferma durante la Festa di Primavera. Il rapporto tra le due giovani si sta facendo sempre più stretto e pure Miguel si renderà conto che la sua fidanzata non è più la stessa, da quanto la “signorina Celia” è arrivata a lavorare in fabbrica. La cosa comincerà a turbarlo e a fargli sospettare che Petra non gli sia fedele.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 27 giugno al 1° luglio 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.