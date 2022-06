Sei Sorelle Anticipazioni 30 giugno 2022: Adela confessa il suo più grande segreto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 30 giugno 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: German è furioso. Carolina sta diffondendo parecchi pettegolezzi sulle sorelle Silva ed è ora di piantarla. Il sarto affronterà sua moglie, costringendola a fermarsi. Il suo ultimatum funzionerà o la consorte continuerà a dare preziose informazioni a Donna Dolores. Intanto Adela decide di confidare alle sorelle il suo grande segreto. La primogenita di Don Fernando confesserà che il matrimonio con il suo defunto marito è stato terribile. Don Ricardo continua a tessere le sue trame e Salvador, sotto minaccia, è costretto a prendere una terribile decisione.

Anticipazioni Sei Sorelle: German minaccia Carolina

German ha confessato ad Adela di amarla. I suoi sentimenti non sono passati inosservati e Carolina, già lungamente disillusa che suo marito provasse ancora qualcosa per lei, ha scoperto tutto. La donna ha compreso che tra il suo consorte e la primogenita di Don Fernando c'è del tenero. La signora Rivera sta facendo di tutto per screditare la sua rivale e tutte le sue sorelle. Per farlo non si fa scrupolo di diffondere pettegolezzi sulle Silva e di fornire preziose informazioni a Donna Dolores. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che German, stanco dei giochetti di sua moglie, le imporrà il silenzio. Sarà una vera e propria minaccia o forse meglio dire un ultimatum, per impedire che la famiglia della sua amata sia travolta dallo scandalo.

Adela confessa il suo più grande segreto in Sei Sorelle Anticipazioni 30 giugno 2022

La confessione di German ha smosso qualcosa in Adela. La Silva non può negare né a se stessa né alle sorelle, di provare anche lei qualcosa per il sarto. È ormai chiaro che tra lei e il Rivera ci siano dei forti sentimenti ma qualcosa sembra bloccare la primogenita di Don Fernando. Diana, Celia, Francisca, Blanca ed Elisa si accorgeranno del turbamento della loro "sorellona" e le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Adela deciderà di confessare loro il vero motivo per cui non vuole riaprirsi all'amore. Rivelerà a tutte che il suo defunto marito era un uomo terribile e che il suo matrimonio è stato un vero e proprio incubo. Un segreto tenuto nascosto per tanto tempo e per evitare uno scandalo ma che ha cambiato per sempre la più grande delle Silva.

Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador costretto a confessare un segreto importante

Diana e Salvador hanno imbrogliato Don Ricardo o almeno hanno cercato di farlo, per allontanare l'uomo dalla Tessuti Silva. Il loro piano sembra però non aver funzionato e anzi le cose si stanno mettendo sempre più male, soprattutto per il Montaner. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che dopo l'ennesima minaccia di Don Ricardo – a conoscenza di un suo segreto – Salvador farà una scelta molto importante. Di cosa si tratterà? Finirà per tradire Diana e le sue sorelle?

