Sei Sorelle Anticipazioni 1° luglio 2022: Francisca furiosa contro Gabriel. Ecco perché...

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Sei Sorelle per la puntata del 1° luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Salvador e Diana, nonostante tutto, decidono di unire le forze per impedire a Don Ricardo di mettere a segno il suo ennesimo piano. Blanca, senza farlo sapere a Rodolfo, invita Victoria a casa sua mentre Francisca non riesce a contenere la rabbia contro Gabriel, dopo che il ragazzo le ha fatto una scenata di gelosia vedendola in compagnia di Don Luis. Celia invece organizza una cena romantica all'Ambigù per aiutare Petra a chiarirsi con Miguel.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana e Salvador di nuovo uniti per fermare Don Ricardo

Diana e Salvador hanno ingannato Don Ricardo. Il loro tentativo di imbrogliare il perfido zio si è però rivelato un buco nell'acqua. Ricardo non solo non ci è cascato ma si è fatto ancora più pericoloso. Ha infatti messo Salvador in una brutta situazione, costringendolo – pena il rivelare il suo grande segreto – a mentire alle Silva. Il Montaner ha però scelto di non tradire la fiducia delle ragazze e di confessare lui stesso di non essere un vero avvocato e di non essere laureato. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che le sorelle saranno sconvolte da questa notizia. Diana vorrà licenziare il loro direttore traditore ma Celia la convincerà a dargli un'altra opportunità. Nonostante tutto, le idee di Salvador hanno aiutato l'azienda e non è il caso di mollare proprio ora. Diana si troverà quindi a collaborare di nuovo con lui e a trovare un altro escamotage per fermare il loro nemico.

Francisca aggredisce Gabriel in Sei Sorelle Anticipazioni 1° luglio 2022

Francisca ha accettato il corteggiamento di Don Luis anche se il suo cuore ha cominciato a battere per il bel Gabriel. Il loro rapporto si sta facendo via via più stretto ed è ormai chiaro che il locandiere si sia invaghito della Silva. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che tra loro cominceranno alcuni problemi. Gabriel, geloso della vicinanza tra Francisca e Don Luis, darà di matto, scatenando la reazione violenta della sorella di Adela che, furiosa con lui, lo rimetterà al suo posto. Intanto Blanca, senza rivelarlo a Rodolfo, invita Victoria a casa sua.

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia cerca di aiutare Petra e Miguel

Il rapporto tra Celia e Petra sta diventando sempre più stretto e tra le due potrebbe esserci qualcosa di più di un'amicizia. La Silva si è accorta di provare dei sentimenti molto particolari per l'operaia ma sta cercando in tutti i modi di soffocarli. Tutto questo non solo per non creare scandalo a Madrid ma anche e soprattutto perché Petra è fidanzata e Miguel ha cominciato a sospettare che la sua compagna non gli sia fedele. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che per aiutare i due fidanzati a far pace, Celia organizzerà una cena romantica per loro all'Ambigù. Riusciranno a chiarirsi e Celia metterà a tacere il suo cuore?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.