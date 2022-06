Sei Sorelle Anticipazioni 28 giugno 2022: Francisca sconvolta da un ritorno inaspettato...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 28 giugno 2022, il ritorno di Lucia sconvolge la povera Francisca mentre Elisa ottiene il suo appuntamento con Salvador. Adela e Blanca devono decidere cosa fare con German e Cristobal.

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 28 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Francisca ha accettato la corte di Don Luis sebbene il suo cuore abbia iniziato a battere per il bel Gabriel. Per la bella Silva le cose si complicheranno ulteriormente a causa di un'inaspettata visita. La sua amica Lucia, compagna di avventure artistiche, tornerà da Parigi e comincerà a subissarla di domande. Come sfuggire al suo interrogatorio e non farle scoprire in che guai si è cacciata la sua famiglia? Intanto Adela e Blanca dovranno decidere cosa fare con German e Cristobal. Se la primogenita delle sei sorelle è certa di non poter accettare il corteggiamento di un uomo sposato, Blanca dovrà decidere se continuare a vedere Cristobal, il suo futuro cognato, o cercare di evitare di incontrarlo per accontentare Rodolfo. Quest'ultimo, nonostante tutto, continua a frequentare l'avvenente Victoria. Elisa, dopo aver a lungo aspettato, riesce ad avere un appuntamento con Salvador... peccato che non vada come da lei sperato.

Francisca in difficoltà a causa di un ritorno inaspettato in Sei Sorelle Anticipazioni 28 giugno 2022

Francisca è prossima alle nozze? Sembra che per la bella artista si sia aperta la via del matrimonio. Il suo maestro di musica, Don Luis, le ha confessato di essersi innamorato di lei. La Silva ha deciso di lasciare che il suo insegnante la corteggi anche se non può negare di aver cominciato a provare dei sentimenti per il bel Gabriel, l'unico ad averla davvero supportata offrendole un lavoro nel locale dei suoi genitori. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che il turbamento di Francisca sarà destinato a peggiorare. La cantante dovrà infatti affrontare il ritorno inaspettato della sua amica Lucia. La giovane, rientrata da Parigi, non riuscirà a comprendere come mai la compagna di studi abbia abbandonato le sue lezioni e comincerà a subissarla di domande. Per la sorella minore di Adela non sarà semplice placare la curiosità della nuova arrivata e impedirle così di scoprire in che guai si sono cacciate lei e le sue sorelle.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela e Blanca davanti a una difficile decisione

German ha confessato ad Adela di amarla. Questa dichiarazione ha spiazzato la maggiore delle Silva che si è trovata, suo malgrado, a fare i conti con i suoi sentimenti. La ragazza non può negare a se stessa di provare un certo trasporto per il proprietario de La Ville de Paris ma non può certo sbilanciarsi. Non solo lui è un uomo sposato – e sua moglie ha già capito tutto – ma lei è e rimarrà sempre, agli occhi di tutti, una vedova. Nessuno accetterà mai di vederla di nuovo accanto a un uomo o almeno non senza che la sua famiglia debba affrontare uno scandalo. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Adela dovrà decidere come comportarsi con German e se continuare o meno a vederlo. Stesso dilemma che affronterà Blanca. Accortasi che Rodolfo mal sopporta il suo rapporto con Cristobal, dovrà scegliere se continuare la sua stretta amicizia con il cognato o accontentare il suo futuro marito, promettendo di non accoglierlo più nella loro casa. Peccato però che la poverina ignori le reali ragioni che hanno spinto il maggiore del fratelli Loygorri a imporre al fratello di stare lontano dalla sua fidanzata.

Sei Sorelle Anticipazioni: Rodolfo cede di nuovo al fascino di Victoria

Rodolfo e Cristobal sono ai ferri corti. I due fratelli sono ormai in guerra aperta e tutto questo per colpa della relazione tra il maggiore dei Loygorri con la bella Victoria. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Rodolfo, dopo aver imposto sia al suo fratellino che alla sua fidanzata di dare un taglio ai loro incontri privati, cederà nuovamente al fascino della sua amante, sempre più esigente e desiderosa di attenzioni. Intanto Elisa otterrà quanto da lei desiderato. Riuscirà a fissare un appuntamento con Salvador ma con sua grande sorpresa ci sarà anche Diana. Celia invece comincerà a fare i conti con i suoi sentimenti. La ragazza scoprirà con sua grande sorpresa di desiderare qualcosa che non avrebbe mai pensato.

