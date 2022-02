Sanremo 2022, Terza Serata: la Scaletta con i Cantanti in gara e gli Ospiti

Anticipazioni TV

Gli ascolti continuano a premiare un Festival di Sanremo 2022 sempre più al centro dell'interesse nazionale, fra ospiti discussi e canzoni che dividono. Stasera ascolteremo tutti i 25 cantanti in gara, come al solito su Rai1 dalle 20.45.

Quando gli ascolti volano e premiano Amadeus, a Sanremo 2022 è tutto più facile. Un’edizione partita alla grande, con le canzoni, gli ospiti e le solite polemiche infervorate sempre più al centro delle chiacchiere degli italiani, sui social o al bar, dove hanno scalzato almeno per qualche giorno la pandemia. Uno share del 55,8% in media, da record, per la seconda puntata di ieri sera, con 11.320.000 spettatori medi, ancora meglio dell’ottimo riscontro della prima serata. Amadeus e la RAI possono festeggiare, con una prima parte da 55,3% e una seconda arrivata addirittura al 57,4%. E tutti puntano a confermare la tendenza anche stasera, con degli ospiti super.

Festival di Sanremo 2022, Terza Serata: in primo piano il monologo di Roberto Saviano, Cesare Cremonini e Anna Valle

Una maratona Zalone, quella di ieri sera, fra canzoni e personaggi esilaranti e alcuni anche criticati. Si passa oltre, dopo i virologi e Oronzo Carrisi con l’impegno civile di Roberto Saviano, che dedicherà un monologo dei suoi, sicuramente appassionato, documentato e capace di far riflettere questa volta un palcoscenico unico per la televisione italiana. I protagonisti saranno due icone immortali per il nostro paese come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, omaggiati a trent'anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Si preannuncia una riflessione sul “sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. È a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere.

Passando a momenti più tradizionalmente musicali e quindi sanremesi, l’altro grande super ospite della serata è un cantante, Cesare Cremonini, di cui è uscito poche settimane fa con un nuovo brano, Colibrì, e partirà con la bella stagione un tour di live negli stadi. Nel frattempo sarà per la prima volta sul palco del Teatro Ariston lanciando il suo settimo album, La ragazza del futuro, che sarà disponibile dal 25 febbraio. Qualche giorno fa aveva ringraziato Amadeus e tutta la RAI, dicendo di essere particolarmente contento per il fatto di poter condividere il palco con Drusilla Foer “e tutti i grandi artisti che si esibiranno in questa serata speciale”. Ancora Ospiti sul Palco dell'Ariston; dopo Cremonini sarà la volta di Anna Valle nel cast di Lea, un nuovo giorno, un melò-hospital prossimamente in onda su Rai1.

Sanremo 2022, la serata di Drusilla Foer come co-conduttrice, salta l'esibizione dei Coma_Cose al loro posto Gaia

Una serata speciale, in effetti, perché tutti i 25 cantanti in gara si esibiranno e la conduttrice che affiancherà Amadeus sarà Drusilla Foer, forse il nome più apprezzato e ricordato fra le cinque protagoniste delle serate di quest’anno. Teme, come tante insieme a lei, la scalinata da scendere con i tacchi. “Mi rompo un femore di sicuro”, ha detto facendosi una risata. Purtroppo, l'attesa esibizione dei Coma_Cose con Fiamme negli occhi, salta a causa della riscontrata positività al Covid, al loro posto canterà Gaia. Il pubblico voterà nel corso della lunga serata tramite televoto, che avrà un peso del 50% sul risultato complessivo, e con la Demoscopica, a cui andrà l’altro 50%. Una nuova classifica generale verrà poi stilata, data dalla media delle tre serate.

La Scaletta dei Cantanti in gara nella Terza Serata del Festival di Sanremo 2022

Tutti sul palco, quindi, stasera, i 25 big in gara al Festival. E vediamo allora la scaletta, l'ordine con cui si esibiranno, con il titolo della canzone.

Giusy Ferreri - "Miele"

- "Miele" Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

- "Abbi cura di te" Fabrizio Moro - "Sei tu"

- "Sei tu" Aka 7even - "Perfetta così"

- "Perfetta così" Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare"

- "Lettera di là dal mare" Dargen D'Amico - "Dove si balla"

- "Dove si balla" Irama - "Ovunque sarai"

- "Ovunque sarai" Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

- "Chimica" Michele Bravi - "Inverno dei fiori"

- "Inverno dei fiori" Rkomi - "Insuperabile"

- "Insuperabile" Mahmood e Blanco - "Brividi"

- "Brividi" Gianni Morandi - "Apri tutte le porte"

- "Apri tutte le porte" Tananai - "Sesso occasionale"

- "Sesso occasionale" Elisa - "O forse sei tu"

- "O forse sei tu" La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

- "Ciao ciao" Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

- "Voglio amarti" Achille Lauro - "Domenica"

- "Domenica" Matteo Romano - "Virale"

- "Virale" Ana Mena - "Duecentomila ore"

- "Duecentomila ore" Sangiovanni - "Farfalle"

- "Farfalle" Emma - "Ogni volta è così"

- "Ogni volta è così" Yuman - "Ora e qui"

- "Ora e qui" Le Vibrazioni - "Tantissimo"

- "Tantissimo" Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

- "Tuo padre, mia madre, Lucia" Noemi - "Ti amo non lo so dire"

