Sanremo 2022, chi è Drusilla Foer, presenza fuori dagli schemi

Drusilla Foer è una delle cinque co-conduttrici di Sanremo 2022, al fianco di Amadeus. Artista, attrice, opinionista, alter ego di Gianluca Gori. Dove l'abbiamo e l'avete vista?

Per Sanremo 2022, tra le cinque co-conduttrici scelte da Amadeus per ciascuna giornata del Festival, ci sarà Drusilla Foer, artista poliedrica e opinionista, che si è fatta strada tra web, teatro e pittura, un personaggio immaginario diventato più reale di chi le ha dato vita. Scopriamo chi è Drusilla Foer e qualcosa sulla sua vita privata.

Drusilla Foer, chi è la co-conduttrice di Sanremo 2022 con Amadeus

Teoricamente Drusilla Foer nasce a Siena nel 1945, si narra provenga da una famiglia "privilegiata" ma non definisce se stessa una nobildonna, in quanto troppo ribelle per quel ruolo. Padre diplomatico, infanzia e adolescenza a Cuba, vanta tra le sue amicizie Tina Turner, Andy Warhol, Karl Lagerfield e Gandhi. Ha perso due sorelle in un incidente aereo, le rimangono il fratello Gherardo e due nipoti, Giacomo e Ginevra. Ha vissuto in giro per il mondo, tra Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid e Viareggio, passando anche da New York, dove aveva aperto un negozio dell'usato. Vedova di Hervé Foer, discendente dei Dufur, è stata anche sposata con "un orrendo texano" (parole sue). Attualmente risiede a Firenze.

Sognava di essere "valletta" a Sanremo, ma si scartava da sola ritenendo di essere troppo alta, col suo metro e ottantacinque. Si è ampiamente consolata nell'attesa diventando opinionista a CR4 - La Repubblica delle Donne, giudice di Strafactor, cantante, presenza web e performer a 360°, anche negli spettacoli "Venere Nemica" e "Eleganzissima".





Drusilla Foer alias ma anche Gianluca Gori

Drusilla Foer è l'alter ego dell'attore Gianluca "Gigo" Gori, nato a Firenze nel 1967. In un'intervista rilasciata al Tirreno, disse: "Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei." Da allora Drusilla ha ospitato in se stessa anche i talenti di Gigo, cantante, attore, pittore e fotografo, apparso nel ruolo di Ennio in Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek.

Ma perché "Drusilla"? Gori ha spiegato a Libero Quotidiano: "Da una nottata di sesso sfrenato dei miei nonni in America. Erano su un battello che si chiamava Drusilla. Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato. Come me, insomma."