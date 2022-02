Sanremo 2022, Anna Valle: l'attrice nel cast di "Lea, Un nuovo giorno", Ospite del Festival

Anticipazioni TV

Anna Valle, protagonista della fiction Lea, Un nuovo giorno, assieme a Giorgio Pasotti, sarà ospite stasera sul palco dell'Ariston.

Ospite di questa serata del festival di Sanremo Anna Valle, la bellissima attrice, miss Italia 1995, popolare presso il grande pubblico soprattutto per le numerose fiction di successo che ha interpretato. E proprio una di queste, Lea, un nuovo giorno, dall'8 febbraio su Rai 1, verrà a promuovere sul palco dell'Ariston.

Anna Valle da miss Italia al teatro, al cinema e alla tv

Oggi Anna Valle è famosissima soprattutto per i suoi molteplici ruoli televisivi, ma ad aprirle le porte del mondo dello spettacolo è stato il concorso di bellezza più importante d'Italia, Miss Italia, titolo che vinse nel 1995, partecipando l'anno successivo a Miss Universo. Romana ma cresciuta in Sicilia, per la precisione a Lentini, calca per la prima volta le tavole del palcoscenico nel prestigioso Teatro Greco di Siracusa, dove ha il ruolo di Mirrina in Lisistrata di Aristofane. Al teatro tornerà più volte nel corso della sua carriera, che esplode - dopo la partecipazione ad alcuni fotoromanzi e lo studio della recitazione con Beatrice Bracco - nel 1999 quando interpreta Paola nella fiction Commesse. In precedenza era apparsa al cinema in Le faremo tanto male di Pino Quartullo e in altri ruoli televisivi, come la serie tedesca Aeon - Countdown im All, Turbo e Cuore. Altre parti importanti sono quella di Claudia Castelli in Le stagioni del cuore, e della stilista Zoe Fontana nel tv movie Atelier – Le stagioni della moda, nel 2011. È poi Laura Castellani nella miniserie Un amore e una vendetta, Chiara Silanis in Sorelle, Anna in Questo nostro amore. L'abbiamo vista di recente in La compagnia del cigno, Vite in fuga e Luce dei tuoi occhi.

Anna Valle: vita privata e curiosità

Anna Valle ha 46 anni (e non li dimostra affatto) e due bambini, Ginevra di 13 anni e Leonardo di 8, avuti dal marito Ulisse Lendaro, che l'ha diretta al cinema in L'età imperfetta. È impegnata nel sociale e testimonial di diverse associazioni come Change Onlus e UNICEF. Per uno dei veterani di Sanremo, Gianni Morandi, presente anche quest'anno al festival, è apparsa nei video di “Giovane amante mia”, nel 1996 e di “Innamorato” nel 2000.

Lea, un nuovo giorno

Ritroveremo a breve Anna Valle in Lea, un nuovo giorno, una delle fiction su cui punta la Rai quest'anno. Definita un melò-hospital, racconta i sentimenti e l’impegno di un’infermiera pediatrica, una donna decisa a ricominciare una nuova vita, a partire dal suo lavoro e dai piccoli pazienti che accudisce con amore. Nella fiction, Anna Valle si chiama Lea Castelli e dopo il divorzio dal marito, in seguito al tragico evento della perdita di un figlio all'ottavo mese di gravidanza, torna a vivere a Ferrara dove riprende la sua professione. In ospedale conosce Arturo, musicista e padre single di una bambina ricoverata nel suo reparto, ma dovrà poi vedersela anche col ritorno del marito. La regia è di Isabella Leoni e nel cast ci sono Giorgio Pasotti, Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi e Daniela Morozzi.

