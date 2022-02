Sanremo 2022, Quarta Serata: la Scaletta con i Cantanti in gara, le Cover e gli Ospiti dei duetti

Anticipazioni TV

Questa sera al Festival di Sanremo 2022 uno degli appuntamenti più attesi, quello con le cover e i duetti: i 25 cantanti in gara si sfideranno su grandi successi degli anni '60, '70, '80 e '90, alcuni accompagnati da altri artisti, su Rai 1 dalle 20.45.

Dopo tre serate seguitissime tra canzoni, emozioni, Fantasanremo e qualche polemica (la terza serata, vista da 9 milioni 369 mila spettatori con uno share del 54.1 per cento, ha confermato l'ottimo trend di questa edizione), la settimana sanremese del Festival continua questa sera, 4 febbraio, con uno degli appuntamenti che da diversi anni ormai desta particolare curiosità: la serata delle cover e dei duetti. Quest'anno i 25 artisti in gara metteranno temporaneamente da parte il brano con cui si sono presentati al Festival e si misureranno con dei grandi successi del passato, precisamente degli anni '60, '70, '80 e '90, tratti non solo dal repertorio italiano ma anche da quello internazionale. Alcuni saranno accompagnati da un altro cantante ospite, altri invece presenteranno la cover da soli, semplicemente con un arrangiamento personalizzato. A votare le esibizioni ci saranno il pubblico, attraverso il televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e la giuria Demoscopica 1000. La media delle percentuali complessive di voto ottenute dalle esibizioni degli artisti durante la serata e quelle ottenute dalle canzoni nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale, che sarà svelata da Amadeus insieme alla sua co-conduttrice Maria Chiara Giannetta a fine serata. Ma, gara a parte, come di consueto ci saranno diversi ospiti illustri. Andiamo a scoprire la Scaletta di Stasera, i Cantanti in Gara e tutti i volti noti che ci faranno compagnia a partire dalle 20.45 su Rai 1.

Festival di Sanremo 2022, Quarta Serata: Lino Guanciale presenta 'Noi' e 'Sopravvissuti'

Sul palco dell'Ariston arriva questa sera per la prima volta Lino Guanciale, uno dei volti televisivi più amati dal pubblico italiano. Attore di cinema e teatro, ha raggiunto la popolarità soprattutto in tv grazie a fiction come La porta rossa e Il commissario Ricciardi. Al Festival presenterà due nuove serie che lo vedranno come protagonista su Rai 1: Noi, il remake italiano della serie americana This is Us, e Sopravvissuti, un avvincente survival drama internazionale - è infatti una co-produzione RAI Fiction, France Télévisions, ZDF Rodeo Drive e Cinétévé - incentrato su un misterioso naufragio e sulle complesse vicende legate al ritorno dei malcapitati naufraghi.

Sanremo 2022: Maria Chiara Giannetta co-conduttrice, i Pinguini Tattici Nucleari collegati dalla nave

Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer, insieme ad Amadeus sul palco ci sarà Maria Chiara Giannetta, attrice ormai assai familiare al pubblico di Rai 1. Nata a Foggia nel 1992, si è fatta strada nel mondo della recitazione fino a cogliere la sua più grande occasione: la ricorderete sicuramente nei panni del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo, un personaggio che le ha assicurato l'affetto dei telespettatori. Più di recente, poi, l'abbiamo apprezzata nella serie di successo Blanca, dove ha interpretato una giovane consulente della polizia specializzata in décodage, ovvero l’ascolto analitico dei materiali audio relativi alle inchieste. Poco dopo l'annuncio della sua partecipazione al Festival come co-conduttrice, Giannetta aveva scritto su Instagram: "Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto e che mi stanno incoraggiando e mi gratto per tutte le volte che ho letto le parole 'scale di Sanremo'. Spero di riuscire a scenderle e di non rimanere nella storia per esserci rimasta secca.Togliendo il pourparler, posso dire che sono emozionata e pronta, qualche disturbo di sonno, ma ci sta dai!".

Dalla nave Costa Toscana ormeggiata a largo delle coste di San Remo e dove i padroni di casa sono Orietta Berti e Fabio Rovazzi, si esibiranno questa sera i Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo vocale indie-pop canterà Ringo Starr, la canzone che i giovani musicisti hanno portato al successo due anni fa proprio sul palco dell'Ariston. "È con grande gioia - aveva scritto il gruppo bergamasco su Instagram - che vi comunichiamo che saremo presenti alla serata di venerdì del festival di Sanremo sulla nave. Grazie Amadeus per averci voluto con te. Sanremo ha un significato speciale e profondo per noi e ci portiamo dietro solo bei ricordi. Sembrano passati secoli ma da concorrenti su quel palco ci siamo saliti solo due anni fa. A presto".

La Scaletta dei Cantanti in gara e le cover nella Quarta Serata del Festival di Sanremo 2022

Ecco, in ordine alfabetico, i 25 big in gara che si esibiranno questa sera, gli ospiti dei duetti e i titoli delle cover che porteranno sul palco (la scaletta, con l'ordine di esibizione, arriverà nel corso del pomeriggio).

Achille Lauro con Loredana Bertè - "Sei bellissima" di Loredana Bertè

- "Sei bellissima" di Loredana Bertè Aka 7even con Arisa - "Cambiare" di Alex Baroni

- "Cambiare" di Alex Baroni Ana Mena con Rocco Hunt - "Medley"

- "Medley" Dargen D'Amico - "La bambola" di Patty Pravo

- "La bambola" di Patty Pravo Ditonellapiaga e Rettore - "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli

- "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli Elisa - "What a feeling" di Irene Cara da "Flashdance"

- "What a feeling" di Irene Cara da "Flashdance" Emma con Francesca Michielin - “Baby one more time” di Britney Spears

- “Baby one more time” di Britney Spears Fabrizio Moro - "Uomini soli" dei Pooh

- "Uomini soli" dei Pooh Gianni Morandi con Mousse T - "Medley"

- "Medley" Giovanni Truppi con Vinicio Capossela - "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De Andrè

- "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De Andrè Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo - "Io vivrò senza te" di Lucio Battisti

- "Io vivrò senza te" di Lucio Battisti Highsnob e Hu con Mr.Rain - "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco

- "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco Irama con Gianluca Grignani - "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani

- "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani Iva Zanicchi - "Canzone" di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

- "Canzone" di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra - "Be my baby" delle The Ronettes

- "Be my baby" delle The Ronettes Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio - "Live and let die" di Paul McCartney

- "Live and let die" di Paul McCartney Mahmood e Blanco - "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli

- "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli Massimo Ranieri con Nek - "Anna verrà" di Pino Daniele

- "Anna verrà" di Pino Daniele Matteo Romano con Malika Ayane - "Your song" di Elton John

- "Your song" di Elton John Michele Bravi - "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi" di Lucio Battisti

- "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi" di Lucio Battisti Noemi - "(You make me feel like) A natural woman" di Aretha Franklin

- "(You make me feel like) A natural woman" di Aretha Franklin Rkomi con Calibro 35 - "Medley Vasco Rossi"

- "Medley Vasco Rossi" Sangiovanni con Fiorella Mannoia - "A muso duro" di Pierangelo Bertoli

- "A muso duro" di Pierangelo Bertoli Tananai con Rose Chemical - "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà

- "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà Yuman con Rita Marcotulli - “My way” di Frank Sinatra

