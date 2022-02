Anticipazioni TV

Sanremo 2022, Drusilla Foer Stasera alla Conduzione: Ecco come mi sento a diventare un personaggio nazionalpopolare...

La redazione di Comingsoon.it di 03 febbraio 2022

Drusilla Foer ha raccontato a Maurizio Costanzo, ai microfoni di R101, come si sente all'idea di condurre per una serata il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. E come vede l'appuntamento annuale con Sanremo?