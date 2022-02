Sanremo 2022: I Coma Cose positivi non saranno al Festival stasera

Anticipazioni TV

Il duo milanese avrebbe dovuto esibirsi in collegamento dalla nave Costa Toscana nel corso della terza serata, ma sarà assente causa Covid: al loro posto ci sarà Gaia Gozzi.

Nuovo incidente di percorso in vista della terza serata del Festival di Sanremo. I Coma Cose, duo musicale milanese composto da Fausto Lama e California, non ci saranno. La coppia non è in gara ma avrebbe dovuto esibirsi in collegamento dalla Costa Toscana, la nave sponsor dell'evento attraccata a largo della costa sanremese. Tuttavia, come ha comunicato il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo nel corso della conferenza stampa di presentazione della serata, i due musicisti sono risultati positivi al Covid e quindi non potranno esserci. Al loro posto, comunque, ci sarà Gaia Gozzi.

Gaia Gozzi al posto dei Coma Cose nella terza serata del Festival

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano - questi i nomi all'anagrafe dei due componenti dei Coma Cose che fanno coppia sia sul palco che nella vita - stanno bene ma a causa della positività al Covid non potranno esibirsi cantando la loro hit Fiamme negli occhi con cui proprio lo scorso anno hanno "incendiato" il palco dell'Ariston. Gaia Gozzi, l'ex vincitrice di Amici che ha partecipato a Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro, prenderà il loro posto e si collegherà dalla nave Costa Toscana con Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Questa sera, in ogni caso, a Sanremo lo show continuerà con Drusilla Foer al fianco di Amadeus nella conduzione e non mancheranno certo gli ospiti, a partire da Cesare Creomonini, Roberto Saviano e Anna Valle.

