Sanremo 2022, Seconda Serata: la Scaletta con gli Ospiti e i Cantanti in gara

Seconda serata per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 a partire dalle 20.45. Ecco il programma con Scaletta Ospiti e Cantanti in gara.

Dopo la buona partenza di ieri, con la necessaria presenza del pubblico in sala, oggi 2 Febbraio 2022 la 72ma edizione del Festival della Canzone Italiana entra nel vivo, con il marchio di Amici che aleggia tra i cantanti in gara. Ma prima di arrivare al consueto elenco, è il caso di capire quali conduttori, ospiti e superospiti affiancheranno stasera Amadeus, per la terza volta riconfermato al timone del Festival di Sanremo, in qualità di conduttore e direttore artistico. Ricordiamo che Sanremo 2022 andrà in onda alle 20:45 fino a sabato 5 febbraio, come da rigorosa tradizione in diretta dal teatro Ariston.

Festival di Sanremo 2022, Seconda Serata: il giorno di Checco Zalone e Laura Pausini

Dopo l'esplosione di Fiorello nella prima serata, si aspettano faville umoristiche anche stasera con Checco Zalone, che dopo l'ultimo film Tolo Tolo, uscito all'inizio del 2020 prima dell'esplosione del Covid, ci ha divertito nei mesi successivi con due comici video dedicati proprio ai tormentoni della pandemia. Cosà farà Checco Zalone a Sanremo 2022? Ci si aspetta comicità verbale e una doverosa esibizione musicale, alla quale Luca Medici, pur sempre cantautore oltre che showman, non potrà di certo sottrarsi... in questo contesto!

Un'altra attesissima superospite della seconda serata è Laura Pausini, che ha un programma molto chiaro: presentare a Sanremo la sua nuova canzone "Scatola" e raccontare cosa abbia in serbo per se stessa e per i fan nel corso di un 2022 che si prospetta molto ricco di appuntamenti e impegni per l'artista di Faenza.

Sanremo 2022, Lorena Cesarini co-conduttrice, Margherita Mazzucco, Gaia Girace ed Ermal Meta tra gli altri ospiti. Grande assente Luca Argentero!

Dopo Ornella Muti, toccherà a Lorena Cesarini affiancare Amadeus nella conduzione della seconda serata di Sanremo 2022: l'interprete di Isabel Mbamba in Suburra - La serie ha già detto che sarà all'Ariston con un portafortuna, un sacchetto di raso cucito da sua madre Germaine, con la quale arrivò dal Senegal a Roma. In materia d'attori, non sarà presente l'atteso Luca Argentero, grande protagonista di Doc - Nelle tue mani, assenza giustificata da problemi familiari e speriamo solo rimandata alle prossime serate. In compenso saliranno sul palco, anzi torneranno, Margherita Mazzucco e Gaia Girace, le due protagoniste della serie tv L'amica geniale, tratta dai libri di Elena Ferrante. Le ragazze non sono nuove al palco dell'Ariston, dopo la partecipazione del 2020, tornano per parlare della Terza Stagione della Serie, Storia di chi fugge e di chi resta, in onda in Prima Serata su Rai 1 a partire da domenica 6 febbraio. Ospite della serata anche Ermal Meta, il cantante porterà il pezzo con cui si classificò terzo l'anno scorso, la trascinante "Un milione di cose da dirti"; mentre Arisa e Malika Ayane si esibiranno in due canzoni, legate da una sfida: si potrà scegliere online quale delle due diverrà l'inno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La Scaletta dei Cantanti in gara nella Seconda Serata del Festival di Sanremo 2022

La Scaletta della serata prevede l’esibizione della seconda metà dei 25 Cantanti e Brani in gara (13) che saranno votati dalla Sala stampa, come vi avevamo spiegato divisa tra carta stampata, tv e radio. Qui di seguito i loro nomi e l'ordine di esecuzione dei brani:

Sangiovanni - "Farfalle"

- "Farfalle" Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

- "Tuo padre, mia madre, Lucia" Le Vibrazioni - "Tantissimo"

- "Tantissimo" Emma - "Ogni volta è così"

- "Ogni volta è così" Matteo Romano - "Virale"

- "Virale" Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

- "Voglio amarti" Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

- "Chimica" Elisa - "O forse sei tu"

- "O forse sei tu" Fabrizio Moro - "Sei tu"

- "Sei tu" Tananai - "Sesso occasionale"

- "Sesso occasionale" Irama - "Ovunque sarai"

- "Ovunque sarai" Aka 7even - "Perfetta così"

- "Perfetta così" Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

