Sanremo 2022: stasera non ci sarà Luca Argentero, l'attore colpito da un grave lutto

Annunciato da settimane e attesissimo da giorni sul palco dell'Ariston, il noto attore non sarà presente nella seconda serata del Festival di Sanremo: ecco perché.

Luca Argentero, annunciato come super ospite sul palco dell'Ariston, non sarà presente nella seconda serata del Festival di Sanremo, in onda questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022 in diretta su Rai 1.

Il noto e amatissimo attore torinese, interprete del Dottor Andrea Fanti nella fortunatissima serie Doc-Nelle tue mani, è stato colpito da un grave lutto. E' venuto infatti a mancare il suocero, il padre della moglie Cristina Marino. La notizia arriva a poche ore di distanza dall’inizio della seconda serata del Festival. L'attore italiano, dopo l’annuncio dato attraverso le agenzie, ha scelto il riserbo assoluto. Al momento non è chiaro se l'ospitata di Argentero sia saltata definitivamente o se sia stata semplicemente rimandata.

Per quanto riguarda gli altri super ospiti della seconda serata del Festival, questa sera tornerà sul palco Laura Pausini che conquistò il successo proprio a Sanremo nel 1993 con l'indimenticabile brano "La Solitudine" che la consacrò al successo.

Ci sarà inoltre: Checco Zalone, le protagoniste de L'Amica Geniale, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, e ancora, i cantanti Arisa, Malika Ayane ed Ermal Meta. Ad affiancare Amadeus, nella conduzione della seconda sera, l'attrice di origini italo-senegalesi Lorena Cesarini.

