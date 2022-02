Sanremo 2022: le cose che non sapete di Checco Zalone

Anticipazioni TV

Molte cose sul conto di Checco Zalone le conoscete, altre no. Scopriamo insieme alcune curiosità sul super ospite del Festival di Sanremo.

Ogni tanto capita in qualche edizione del Festival di Sanremo di vedere un particolare super ospite che per indole e caratura può inchiodare allo schermo chiunque e che inevitabilmente va a rappresentare il picco di ascolti della serata, oltre a restare nella memoria come la perla di quel''edizione festivaliera non legata al concorso canoro. Nomi importanti di figure carismatiche che suscitano risate e/o scalpore per quello che dicono, magari perché le loro apparizioni in pubblico non sono frequenti. Roberto Benigni e Adriano Celentano sono stati tra costoro e, andando più indietro nel tempo, Beppe Grillo. Oppure si trattava di un super ospite internazionale irraggiungibile per definizione e in questa categoria è capitato di vedere sul palco dell'Ariston i Queen, Whitney Houston, David Bowie e Madonna, solo per citarne alcuni.

Ma attenzione perché al Festival di Sanremo 2022 il super ospite di quella certa caratura, tanto comica quanto musicale, è Checco Zalone. Lo abbiamo visto tutti decollare con il brano Siamo una squadra fortissimi che ha benedetto la vittoria dell'Italia ai Mondiali di Calcio del 2006, riscuotere consensi sempre maggiori al programma TV Zelig per arrivare in seguito al cinema con i film Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo Vado? (massimo incasso cinematografico di sempre in Italia) e Tolo Tolo. E queste sono le cose sul suo conto che sappiamo bene tutti. Cos'è dunque che potremmo non conoscere di Checco Zalone?

Sappiamo che è un bravissimo musicista, che ha un talento naturale per far ridere chiunque e che la sua comicità grossolana e riflessiva è la sua forza. Vediamo invece cosa potremmo non sapere di Checco Zalone.

Il suo vero nome è Luca Pasquale Medici, è nato a Capurso (BA) il 3 giugno 1977

Il suo nome d'arte deriva dall'espressione barese "che cozzalone" che significa "che tamarro"

Inizia a esibirsi come cantante e musicista ai matrimoni nel 2003

Esordisce come presentatore in un concorso di bellezza pugliese a tappe nel 2004

Approda all'emittente Telenorba nel 2005 con il collega Gennaro Nunziante (futuro regista di 4 dei suoi 5 film)

Il 9 marzo 2005 discute la tesi e consegue la Laurea in Giurisprudenza all'Università di Bari

Il 2005 è anche l'anno in cui viene ingaggiato a Zelig Off e successivamente a Zelig Circus

La sua canzone comica inno per gli azzurri "Siamo una squadra fortissimi" vince nel 2006 Disco di Platino

Tra il 2007 e il 2008 conduce con Amadeus il quiz Canta e vinci su Italia1

È autore dell'inno "Cuore Biancorosso" della squadra di calcio del Bari

4 dei 5 film che ha fatto sono nella lista dei 10 maggiori incassi di sempre al box office italiano

Nel 2021 vince il David di Donatello per la canzone "Immigrato" dalla colonna sonora di Tolo Tolo

