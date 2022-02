Sanremo 2022, Lorena Cesarini: Vita Privata, Carriera, Curiosità sulla giovane Attrice alla co-conduzione del Festival

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi è e quali sono gli hobby e le passioni di Lorena Cesarini, l'altra giovane debuttante sul palco dell'Ariston, conosciuta soprattutto per il ruolo di Isabelle in Suburra - La serie.

Andiamo oggi a conoscere meglio Lorena Cesarini, che, dopo Maria Chiara Giannetta, è la più giovane debuttante quest'anno sul palco dell'Ariston. Anche se non ricordate il suo nome, il suo è un volto che non si dimentica ed è più che probabile che l'abbiate già vista.

Lorena Cesarini: gli inizi e la carriera nel cinema e in tv

Lorena Cesarini ha 35 anni, è nata in Senegal nel 1987 da padre italiano, un imprenditore romano, che l'ha purtroppo lasciata orfana da piccola. È cresciuta a Roma dall'età di 3 mesi e si è laureata in Storia contemporanea. Non è entrata subito nel dorato mondo dello spettacolo, ma ha lavorato all'Archivio Centrale di Stato e come cameriera in un pub, prima di frequentare il Centro Studi Acting di Lucilla Lupaioli. Al cinema ha esordito nel 2014, in Arance & Martello di Diego Bianchi (Zoro) nel ruolo di Virginia. L'anno successivo è stata Sveva, figlia del personaggio di Flavio Insinna in Il professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni. Dopo una partecipazione al primo episodio de I bastardi di Pizzofalcone, ha ricoperto il ruolo per cui è più nota in Suburra: La serie, dove era Isabel Mbamba, la prostituta di cui si innamora l'Aureliano di Alessandro Borghi. Nel 2019 appare nel corto L'interprete e nel 2020 nella parte di Alexia fa parte del cast del film di Rolando Ravello, È per il tuo bene.

Le passioni di Lorena Cesarini

Lorena Cesarini ha un profilo Instagram, da cui abbiamo preso la sua immagine, seguito da oltre 20.000 followers, che siamo sicuri aumenteranno dopo Sanremo. In una recente intervista ha espresso il desiderio di mettere su famiglia col fidanzato, che resta al momento sconosciuto e non appartiene, sembra, al mondo dello spettacolo. Grande appassionata di cinema e serie tv, Lorena nella stessa intervista cita Boris, Vikings, Le ragazze del Coyote Ugly (amore da adolescente e guilty pleasure da adulta) e, come personaggio che vorrebbe come amico, il Drugo di Jeff Bridges ne Il grande Lebowski dei fratelli Coen. Sullo schermo ama le storie vere ma anche i fantasy, e non le dispiacerebbe interpretare un'eroina o un vampiro. Prossimamente tornerà sul set per un film diretto da Gianni Zanasi, War – La guerra desiderata, dove sarà un'attivista pacifista. Ama moltissimo Roma, la sua città, e anche la Roma. Aspettiamo di vederla alla sua prima volta sul prestigioso palco del Teatro Ariston, che ha sicuramente la grinta per affrontare. Finora l'unico legame tra lei e la rassegna musicale è stato la sua partecipazione al videoclip di “Baciami adesso”, la canzone che Enrico Nigiotti portò al festival due anni fa e che potete vedere qua sotto.

Scopri le ultime notizie sul Festival di Sanremo.