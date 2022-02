Sanremo 2022: Lila e Lenù de L'amica geniale presentano la Terza Stagione della serie Stasera al Festival

Anticipazioni TV

Anche Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che sono le protagoniste de L’amica geniale, la serie tv dai libri di Elena Ferrante, sono fra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022. Andiamo alla scoperta della vita e della carriera delle due giovani attrici.

Del parterre di ospiti illustri del Festival di Sanremo 2022 fanno parte anche Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che sono le due protagoniste della serie tv L'amica geniale, tratta dai libri di Elena Ferrante. Le ragazze non sono nuove al palco dell'Ariston e quest'anno parlano con Amadeus della Terza Stagione, che comincia domenica 6 febbraio e che va in onda in Prima Serata su Rai 1. Le due giovani attrici sono molto amate tanto dagli adulti quanto dai ragazzi, e ormai è impossibile separarle dai loro intensi personaggi. Eppure è bene conoscere la vita e la carriera di entrambe. Quindi leggete quanto segue e andiamo alla scoperta di due talenti nostrani che faranno molta strada.

Margherita Mazzucco (Elena Greco detta Lenù)

Elena Greco detta Lenù ha il volto prima della piccola Elisa Del Genio e poi di Margherita Mazzucco. Timida e riservata un po’ come Lenù, ma decisamente meno determinata (per stessa ammissione dell'attrice), Margherita Mazzucco è nata a Napoli il 26 settembre del 2002. Ha tre sorelle ed è alta 1 metro e 66 centimetri. Prima di recitare ne L'amica geniale, non aveva fatto nessuna esperienza né sulle tavole del palcoscenico né su un set televisivo o cinematografico. All’epoca frequentava il liceo classico e ha deciso di presentarsi ai provini, il penultimo giorno, un po’ per gioco e un po’ per emulare i suoi amici. Non aveva mai aperto i libri della serie de L'amica geniale. E’ stata chiamata un mese dopo il suo provino e le è stato chiesto di andare a Roma a incontrare Saverio Costanzo. Margherita ha subito convinto il regista, anche se qualcuno dice che a prendere la decisione definitiva sia stata Elena Ferrante.

Margherita vorrebbe tentare la strada del cinema, facendo per esempio un film di fantascienza. Come Lenù ama molto la lettura, ma non sempre il lavoro le lascia il tempo per dedicarsi ai libri. L'attrice adora la musica, specialmente l’indie, il rap e il pop. Sembra che non sia appassionata di social e il suo profilo Instagram è privato. Sul set de L'amica geniale ha stretto amicizia, più che con Gaia Girace, che è comunque una buona compagna di lavoro, con Francesco Serpico, che interpreta il ruolo di Nino Sarratore.

Margherita Mazzucco non solo è già stata al Festival di Sanremo, ma ha anche calpestato il red carpet del Festival di Venezia. E’ quindi abituata alle mondanità. Si sa ben poco della sua vita privata. La ragazza è legatissima alla famiglia e si dice che abbia un fidanzato da diverso tempo. Nella serie L'amica geniale, Margherita è stata diretta anche da Alice Rohrwacher (che ha firmato alcuni episodi della seconda stagione) e da Daniele Luchetti, a cui è stata affidata la terza stagione. Di quest'ultimo l'attrice ha apprezzato il talento e la disponibilità. Il regista le ha parlato a lungo degli anni '70 e le ha insegnato a fare discorsi politici e anche a tenere in braccio un neonato, perché Lenù a un certo punto diventa mamma. Al contrario di molte persone, la Mazzucco pensa che non sia corretto definire solo un'amicizia la relazione tra Lila e Lenù. Per lei si tratta di "un rapporto di amore/odio, quindi abbasta insolito, un rincorrersi a vicenda, uno sfidarsi continuamente per una crescita personale".

Prima che si cominciasse a girare la nuova stagione della seria dai romanzi della Ferrante, si era ipotizzato di affidare il ruolo di Elena e di Lila ad attrici più grandi, ma poi si è deciso di fare restare Margerita e Gaia e di non insistere troppo sul trucco per suggerire l‘invecchiamento, affidato invece ad alcuni dettagli nell'abbigliamento e alla recitazione delle due protagoniste. L'amica geniale ha aiutato la Mazzucco a crescere, a diventare più istintiva e più onesta con se stessa.

Gaia Girace (Raffaella Cerullo detta Lila)

A differenza di Margherita Mazzucco, Gaia Girace già aveva le idee chiare sul suo futuro lavorativo. Voleva infatti diventare attrice, e per questo all'epoca del provino già studiava recitazione e danza a Napoli presso la scuola La Ribalta. Ne L'amica geniale ha preso il testimone dalla piccola Ludovica Nasti.

Gaia Girace è nata a Vico Equense il 21 ottobre del 2003. E’ alta 1 metro e 70 e L'amica geniale segna il suo debutto di attrice. Gaia voleva fin da subito diventare Lila, "darle una vita, tante sfumature". L'attrice è profondamente innamorata del suo personaggio, di cui stima la caparbietà impiegata per combattere le sue battaglie. Come Raffaella Cerullo, Gaia è istintiva, ma col tempo ha imparato a controllarsi, a contare fino a 5 prima di parlare. Figlia di un agente immobiliare e di un'insegnante di sostegno, non fa molto uso dei social. Su Instagram ha 168.000 follower, ma sul suo account ci sono soltanto 31 post. Anche se la serie le ha portato fama e fortuna, ha inevitabilmente creato una distanza fra l'attrice e i suoi coetanei, creandole non poche difficoltà. La Girace è una ragazza timida, che ci mette un po’ a fare amicizia con le altre persone. Sul set è un po’ ansiosa e per questo è stata felicissima quando, all'inizio delle riprese della terza stagione, Daniele Luchetti le ha detto: "Promettimi che ti divertirai". Prima di tuffarsi ancora in Lila, la Gaia aveva avuto un momento di break down totale (ha raccontato lei) e non sapeva se voleva continuare a recitare. Nella nuova stagione ha faticato un po’ a trovare il personaggio, perché Lila era animata da una forza rivoluzionaria ma nello stesso tempo stremata dalle ore di lavoro in fabbrica.

Per Gaia Girace è difficile che esista l'amicizia fra donne, tanto che ha detto: "Io e Margherita non siamo amiche".

Niente si sa sulla vita privata di Gaia. Anche se è una ragazza indipendente, che è andata a vivere da sola il giorno che ha compiuto 18 anni, mette la famiglia davanti alla carriera. Dei libri di Elena Ferrante ha detto: "La scrittura della Ferrante mi ha dato emozioni fortissime per l'originalità della storia, per lo stile, la cura dei dettagli. In una parola: per la magia". Nel curriculum di Gaia ci sono anche il corto di Giacomo Abbruzzese I Santi e il corto di Wim Wenders A Future Together, per la collezione autunno-inverno 2021 di Ferragamo.

