Sanremo 2022: Sabrina Ferilli Stasera conduttrice della finale insieme ad Amadeus

La serata finale del Festival di Sanremo 2022 è affidata alla bravura non solo di Amadeus ma anche di un attrice italiana fra le più famose, una bellissima donna bruna che risponde al nome di Sabrina Ferilli. Andiamo alla scoperta della sua carriera e vita privata.

Sabrina Ferilli è uno dei volti femminili del Festival di Sanremo 2022 e siamo felicissimi all'idea di vederla presentare la Serata Finale insieme ad Amadeus. Quindi non chiamatela valletta, per carità, perché è una donna di polso e dal carattere forte, e potrebbe anche assestarvi un pugno o un calcio.

Sabrina Ferilli, che ci ha incantati con un semi-spogliarello nel 2001, quando la Roma ha vinto lo scudetto, ha studiato a lungo come scendere la scalinata che conduce al palco del teatro Ariston. Di passerelle ne ha calpestate tante, visto che è una delle nostre attrici più famose, un patrimonio nazionale di cui andiamo molto orgogliosi.

Sabrina Ferilli: la carriera

Sabrina Ferilli nasce a Roma il 18 giugno del 1964 da Giuliano Ferilli, un dirigente del Partito Comunista Italiano, e da Ida Fatigati, casalinga. L'attrice cresce a Fiano Romano, frequenta il liceo Orazio a Roma e tenta di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove però non viene presa. Il suo esordio cinematografico risale al 1986, anno in cui appare in Portami la luna di Carlo Cotti. Nel giallo di Franco Ferrini Caramelle da uno sconosciuto fa la parte di una prostituta romana e interpreta più o meno lo stesso personaggio ne I Picari, di Mario Monicelli. Nel 1988 la troviamo ne Il Volpone e nel medesimo anno in Rimini Rimini - Un anno dopo. In Night Club di Sergio Corbucci Sabrina ha una parte un po’ più consistente, ma dovremo aspettare Diario di un vizio di Marco Ferreri (1993) per trovarla nel ruolo di co-protagonista. Nel film la Ferilli duetta con Jerry Calà e si mostra senza veli, stregando il pubblico maschile.

Per Sabrina Ferilli il 1994 è un anno di fondamentale importanza, perché un esordiente Paolo Virzì la chiama a recitare ne La bella vita, in cui interpreta la moglie di un metalmeccanico che perde la testa per il divo di una tv locale. Per la sua performance Sabrina vince il Nastro D'Argento e il Ciak d’Oro. Il regista rimane folgorato dal talento della Ferilli e la rivuole tanto in Ferie d'agosto (1996) quanto in Tutta la vita davanti (2008), Negli anni successivi l'attrice si divide fra cinema d'autore e cinema di intrattenimento. Alla prima categoria appartengono Tu ridi dei fratelli Taviani e Vite strozzate di Ricky Tognazzi, mentre della seconda fanno parte Il signor Quindicipalle di Francesco Nuti e I fobici di Giancarlo Scarchilli.

Il nuovo millennio si apre per Sabrina Ferilli all'insegna della commedia più o meno nazional-popolare. Protagonista femminile di A Ruota libera di Vincenzo Salemme e interprete del corale Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me di Carlo Vanzina, la Ferilli incontra anche il Cinepanettone. Si lascia infatti dirigere da Neri Parenti, recitando spesso al fianco di Christian De Sica, in Christmas in Love, Natale a New York, Natale a Beverly Hills e Vacanze di Natale a Cortina.

Sabrina Ferilli, sempre negli anni Duemila, tenta un altro genere di commedia (più all'italiana) ne I mostri oggi e in Ricchi di fantasia (dove fa coppia con Sergio Castellitto), tuttavia i due film più importanti del periodo sono senza dubbio La grande bellezza di Paolo Sorrentino e Io e lei di Maria Sole Tognazzi. Nel primo è una donna che fa battere per un istante il cuore a Jep Gambardella, mentre nel secondo ha una relazione sentimentale con Margherita Buy. Per entrambi i film Sabrina si aggiudica il ciak d’oro. L'ultimo film in cui abbiamo visto la Ferilli è stato Il sesso degli angeli, di e con Leonardo Pieraccioni. Da non dimenticare l'esperienza con Maccio Capatonda, nel travolgente Omicidio all'Italiana e il drammatico The Place, di Paolo Genovese.

C'è anche tanta televisione nel curriculum di Sabrina Ferilli. Le sue esperienze più più importanti sono la serie Commesse, le miniserie Le ali della vita e Le ali della vita 2, la miniserie Dalida (dov'è la cantante e attrice italiana naturalizzata francese) e la miniserie Né con te né senza di te. Le sue fiction più recenti, dirette da Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono L'amore strappato (2019) e Svegliati amore mio, due storie di donne forti, coraggiose e molto resilienti.

Sabrina Ferilli: Vita privata

Sabrina Ferilli è stata sposata dal 2003 al 2005 con Andrea Perone. Sembra che i due si siano conosciuti al Teatro Sistina di Roma, dove andava in scena la commedia musicale della coppia Garinei e Giovannini Un paio d'ali, in cui l'attrice era la beffarda Sgargamella. Era l'anno 1997 e la coppia ci ha messo un po’ prima di convolare a nozze. Il motivo della rottura è stato un tradimento di lui, che si è invaghito della showgirl Sara Varone, che conduceva Buona Domenica insieme a Maurizio Costanzo. Sabrina, che ha visto anche diverse foto dei due, ha detto così addio al marito. Poco dopo la Ferilli ha conosciuto il suo attuale consorte: Flavio Cattaneo, noto imprenditore italiano che è stato Direttore Generale della RAI e Amministratore di Telecom Italia, e che dal 2018 è Vice Presidente Esecutivo del gruppo Ferroviario Italo.

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo si sono incontrati per la prima volta sul set di Dalida nel 2005 e alcuni dicono che sia stato amore a prima vista. La coppia ha convissuto per qualche tempo e, nel 2011, si è sposata in gran segreto in quel di Parigi. I piccioncini tengono molto alla loro privacy, com'è giusto che sia quando si è persone famose.