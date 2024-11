My Home My Destiny 2 Anticipazioni 11 novembre 2024: Mehdi rischia di morire... di nuovo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di My Home My Destiny in onda l'11 novembre 2024 su Canale5. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Mehdi sarà vittima di un agguato insieme alla sua famiglia. Cosa succederà?

My Home My Destiny torna in onda su Canale5 per una settimana ricca di suspense. Si comincia con la puntata dell’11 novembre 2024, in onda alle ore 16.40. Le Anticipazioni dell’episodio ci confermano che finalmente Mehdi sarà libero. Il meccanico cercherà di scrollarsi di dosso i brutti ricordi del carcere e dovrà ringraziare la “sua” Zeynep per questo. È stata la ragazza, con le sue feroci arringhe, a permettergli di lasciare la prigione. È quindi tempo di ricominciare e di passare del tempo in famiglia. Ma Mehdi non potrà ancora stare tranquillo. In città c’è ancora chi crede che lui debba pagare caro le sue azioni e che vuole liberarsi di lui. Il dramma accadrà durante una cena per festeggiare la scarcerazione. Il Karaca sarà preso di mira da alcuni assalitori in motocicletta, che gli punteranno le armi contro, dopo essere riusciti a eludere la sorveglianza delle sue guardie del corpo. Come finirà?

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep ha salvato Mehdi

Zeynep ha deciso di aiutare Mehdi a uscire di prigione. La ragazza è diventata l’avvocato dell’ex e lo ha fatto in grande segreto. Questo le è quasi costato il suo rapporto con Baris, innamorato perso di lei e preoccupato per la sua incolumità. Il giovane legale, nonostante l’iniziale fastidio, ha saputo mettere da parte le rimostranze e si è proposto persino di aiutarla. Mehdi ha rifiutato la difesa dell’ormai suo grande rivale ma questo non ha impedito che Zeynep mettesse a segno il colpo e portasse a casa la vittoria. C’è però un grande “ma” in tutta questa storia, che diventerà molto complicata nel corso di questa intricata nuova settimana.

My Home My Destiny Anticipazioni 11 novembre 2024: Mehdi pronto a una nuova vita

Il grande “ma” è legato al denaro usato da Mehdi per pagare la sua cauzione. Il meccanico ha accettato il denaro di Cengiz, che in cambio gli ha chiesto di occuparsi per lui di alcuni suoi (loschi) affari. Il Karaca non ha però avuto molta scelta; per tornare dalle sue figlie e per ricominciare una nuova vita, nella speranza che tutto migliori, doveva per forza cedere a questo do ut des. Peccato però che la situazione non migliorerà… anzi. Mehdi si renderà conto che seguire gli affari del suo benefattore non sarà per nulla facile e lo porterà a rischiare di nuovo grosso. Ma non solo, qualcosa succederà anche mentre starà in pace con la sua famiglia, a godersi una piccola serata organizzata per festeggiare il suo rilascio.

My Home My Destiny Anticipazioni: Mendi rischia di essere ucciso

Mehdi cercherà di riprendere in mano la sua vita ma si renderà conto che le cose non sono semplici, come non lo erano prima. La sua famiglia gli starà accanto e per festeggiare il suo rilascio, verrà organizzata una serata in un locale, a cui parteciperanno tutti, persino la piccola Mujgan, ancora nella culla. Peccato che la bella atmosfera venga guastata dall’arrivo di alcuni assalitori in moto, che riusciranno a eludere la sorveglianza delle guardie del corpo del meccanico e spareranno contro il meccanico e i suoi parenti. Per fortuna i colpi non andranno a segno. Tutti saranno illesi ma la rabbia di Mehdi sarà enorme. Nessuno dei suoi cari deve essere toccato!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dall'11 al 15 novembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.