My Home My Destiny 2 Anticipazioni 27 febbraio 2025: Il ritorno di Cemile!

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 27 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Nuh si ritrova improvvisamente Cemile davanti!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 27 febbraio 2025, Sakine prega Gulbin di restare con lei e Zeynep, e la giovane accetta. Intanto, Nuh si ritrova Cemile davanti. Nel mentre, tutti insieme scelgono il vestito per Sultan, la quale si sente un po' a disagio. Nuh e Cemile, invece, sono in imbarazzo. Superati i convenevoli, lui le chiede se sia tornata per restare. La rossa, allora, prende la parola...

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine fa una sorpresa a Nuh...

Gulbin, in evidente difficoltà, è impaziente di andarsene, ma Sakine la trattiene, pregandola di restare con loro. Zeynep coglie l'occasione per invitarla al ristorante, dove si stanno recando perché lì sta per accadere qualcosa di molto importante; la giovane si vede costretta ad accettare. Nel mentre, Nuh sta lavorando, ed assume un atteggiamento un po' scontroso nei confronti di Emine. Quest'ultima, però, ad un certo punto si sposta, lasciando così che il ragazzo veda Cemile, finalmente tornata a casa. I due coniugi sono emozionatissimi, come Emine, la quale ha combinato l'incontro...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sultan in imbarazzo...

Tutti insieme stanno scegliendo il vestito che Sultan dovrà indossare: quello blu o quello bianco? Vada per quello bianco. La donna assiste attonita alla scena, non riuscendo a capire per quale ragione Emine voglia che metta un abito elegante ed un paio di tacchi, come se stesse andando ad una cerimonia. Sultan è chiaramente in imbarazzo, mentre i suoi cari sono piuttosto esaltati.

Il ritorno di Cemile, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 27 febbraio 2025

Nuh e Cemile si siedono: hanno un discorso piuttosto delicato da affrontare. Superato un po' d'imbarazzo e qualche convenevole, lui va dritto al punto: vuole sapere subito se lei sia tornata per restare. Cemile ammette di aver riflettuto a lungo in questo periodo in cui sono stati separati. La rossa sa di essere stata insopportabile nell'ultimo periodo, ma la verità è che ha sofferto molto per la morte dei suoi fratelli; quindi, è stato inevitabile seguire Benal e la piccola Mujgan, in modo tale che non dovesse separarsi dall'unica parente che le è rimasta...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.